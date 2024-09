Das PlayStation Studio Team Asobi hat heute Astro Bot exklusiv für die PS5 veröffentlicht. Die mehr als 50 Planeten umspannende Reise hat auf Metacritic begeisterte Rezensionen erhalten. Die detailverliebte Gestaltung der Welten und die cleveren Spielmechaniken machen das Adventure zu einem Erlebnis, das weit über typische Jump-’n‘-Run-Spiele hinausgeht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: PlayStation

In Astro Bot schlüpfen wir erneut in die Rolle des charmanten Robo-Helden Astro. Als sein PS5-Mutterschiff zerstört wird, werden e rund seine Crew in verschiedene Galaxien verstreut. Nun liegt es in unserer Hand die Crew zu retten und das Mutterschiff wieder zu reparieren.

Das neue Adventure von Team Asobi erobert auf mehrere Weisen die Herzen der begeisterten Fachpresse. Zum einen verbindet sich nostalgisches Gameplay mit moderner Technologie. Zum anderen sorgt das liebevolle Level- und Charakterdesign für gute Laune. IGN Deutschland fasst es mit den folgenden Worten treffend zusammen:“ Die stärkste Waffe von Astro ist jedoch sein Charme: Dieses Spiel ist so kompromisslos unbeschwert, fröhlich und leichtfüßig, dass es selbst die härtesten Zyniker entwaffnet.“

Die Rezensionen auf Metacritic heben die vielseitige Nutzung des DualSense-Controllers hervor. Die haptische Rückmeldung und Geräuschkulissen wie das Knirschen von Schnee oder das Schlagen eines Hammers sorgen dafür, dass sich die Spielwelt so real wie noch nie anfühlt. Auch das Gameplay wird positiv hervorgehoben, das in seiner simplen Gestaltung nicht eintönig wirkt.

Dazu kommt der nostalgische Faktor von Astro Bot, der sich vonseiten der Fachpresse als „Hommage an PlayStations reichhaltige Vergangenheit“ zusammenfassen lässt. Das gilt unter anderem auch wegen der Gastauftritte von Kultcharakteren wie Kratos aus God of War.

Neben diesen ikonischen Gastauftritten sorgen auch Neuzugänge wie Handy Didi für Abwechslung. Der freche Affe sitzt auf Astros Rücken und hilft ihm beim Klettern, Schwingen und Zuschlagen.

Astro Bot als Game of the Year-Anwärter

Mit einem beeindruckenden Metascore von 94 und über 27 perfekten Bewertungen wird Astro Bot bereits als ein potenzieller Game of the Year-Kandidat gehandelt.

Dass sich Team Asobi nicht auf der charmanten Figur des Robo-Helden ausruht, zeigt sich vor allem am innovativen Leveldesign. Verschiedene Rezensionen bemerken eine deutliche Abhebung im Vergleich zu den vorangegangen Titeln. Die thematisch organisierten Welten, die Vielfalt der Biome und das einzigartige Rätseldesign feiern die Geschichte von PlayStation und sorgen gleichzeitig für eine Menge Spielspaß.

Astro Bot ist ab sofort im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern zu einem Preis von 69,99 Euro erhältlich. Beim Kauf können Interessierte zwischen der Standard- und der Digital Deluxe Edition (79,99 Euro) wählen. Diese enthält neben dem Adventure verschiedene kosmetische Items sowie den Soundtrack, 10 PSN-Avatare und eine Kunstgalerie. Weitere PlayStation-Titel findet ihr in der folgenden Übersicht.