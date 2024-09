Die Welt von Cyberpunk 2077 bekommt eine neue Dimension: CD Projekt Red hat gemeinsam mit Go On Board ein Brettspiel entwickelt, das auf dem beliebten Videospiel basiert. Cyberpunk 2077: The Board Game ist ein kooperatives, taktisches Actionspiel, das bis zu vier Spieler in die düstere Atmosphäre von Night City entführt. Statt auf dem Bildschirm, erlebt man dieses Mal das Abenteuer am Spieltisch. Mit einer fesselnden Handlung und spannenden Missionen zielt das Brettspiel darauf ab, das intensive Spielgefühl des Originals detailgetreu nachzubilden.

Eine besondere Herausforderung im Brettspiel entsteht durch ein „Was wäre wenn?“-Szenario, das ein bedeutendes Ereignis aus der Videospielhandlung verändert. Dadurch eröffnet sich den Spielern eine neue, alternative Geschichte voller unerwarteter Wendungen. Insgesamt stehen 13 Missionen zur Verfügung, die im Team zu bewältigen sind. Charaktere wie V, Judy, Panam und Jackie begleiten die Spieler auf dieser neuen Reise durch die futuristische Metropole, was die Herzen langjähriger Fans höherschlagen lässt.

Exklusive Boni und aufregende Stretch Goals

Das Brettspiel soll im Dezember 2025 erscheinen, auch in einer deutschen Version. Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne profitieren jedoch schon jetzt von exklusiven Belohnungen. Wer direkt am ersten Tag dabei ist, erhält eine limitierte Miniatur von V, ausgestattet mit den berühmten Mantis-Klingen. Diese spezielle Figur sorgt nicht nur für visuelle Highlights, sondern bringt auch zusätzliche Action ins Spielgeschehen.

Die Kampagne bietet außerdem zusätzliche Ziele, die bei entsprechendem Erfolg freigeschaltet werden. Zu den Belohnungen gehört eine Miniatur von Johnny Silverhand sowie ein weiterer Spielmodus, der noch mehr Abwechslung ins Spiel bringt. Die Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound bietet somit nicht nur die Möglichkeit, das innovative Brettspiel zu unterstützen, sondern auch einzigartige Sammlerstücke zu sichern, die das Spielerlebnis bereichern.