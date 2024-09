In einem neuen Video und Blogeintrag geht BioWare auf den Progress von Dragon Age: The Veilguard ein. Hier nennt das Studio Details zur Charakterentwicklung, Item-Progression und den Begleitern von Rook, dem Hauptcharakter des Spiels. Die neuen Informationen geben Aufschluss über den Aufbau und die Anpassungen der Fähigkeiten von Rook und seiner Gruppe.

In Dragon Age: The Veilguard erreicht Rook ein Maximallevel von 50, wobei jede Stufe neue Fertigkeitspunkte freischaltet. Diese können wir in einem umfassenden Fertigkeitenbaum verteilen. Der sogenannte „Constellation Skill Tree“ bietet vielfältige Möglichkeiten, um individuelle Spielstile zu entwickeln. Hier können wir zwischen aktiven Fähigkeiten, passiven Upgrades und spezialisierten Klassenfähigkeiten wählen. Besonders praktisch: Sollten wir uns umentscheiden, lassen sich die Fertigkeitspunkte jederzeit zurücksetzen und neu verteilen – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Darüber hinaus besitzt jede Klasse in Dragon Age: The Veilguard drei Spezialisierungsgebiete, die einzigartige Fähigkeiten bieten. Beispielsweise können Rooks, die sich dem Grauen Wächter zugehörig fühlen, dennoch die „Veil Ranger“-Spezialisierung als Schurke wählen. Dadurch erhalten wir als Spielende zusätzliche Flexibilität im Gameplay. Dieses Spielsystem unterstützt somit nicht nur unterschiedliche Kampfstile, sondern auch strategische Entscheidungen im Spielverlauf.

Item-Progression & Verzauberungen

Neben den Fähigkeiten spielen auch Ausrüstung und Verzauberungen eine zentrale Rolle in Dragon Age: The Veilguard. Im Laufe des Spiels lassen sich Waffen, Rüstungen und Accessoires aufwerten, indem wir doppelte Gegenstände sammeln oder in der Werkstatt im Leuchtturm neue Effekte freischalten. Jede Verbesserung erhöht die Werte und fügt mächtige Eigenschaften hinzu.

Wer besonders stilvoll auftreten möchte, kann sich sich freuen: Die Optik der Rüstungen lässt sich nämlich unabhängig von den Werten anpassen. So erhält jede/r Rook einen individuellen Look.

Die Bedeutung der Gefährten in Dragon Age: The Veilguard

Von Anfang an hat BioWare betont, dass die Heldengruppe um den Hauptcharakter in Dragon Age: The Veilguard ein wesentliches Handlungs- und Gameplay-Element darstellen wird. Dies bestätigt das Studio nun einmal mehr mit den neuen Informationen aus dem Blogeintrag.

So besitzt jedes Mitglied der Garde seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeitspunkte, die durch Quests und Bindungen zu Rook freigeschaltet werden. Dies gilt sowohl für romantische als auch platonische Beziehungen. Spielende können zwei Begleiter auf ihre Missionen mitnehmen und ihre Fähigkeiten mit Rooks kombinieren, um besonders mächtige Effekte auszulösen. Dazu gehören beispielsweise die „Detonation“-Angriffe, bei denen spezielle Kombinationen von Fähigkeiten genutzt werden.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 1. Oktober für PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Einblicke in das tiefgreifende RPG erhaltet ihr in dem folgenden Beitrag über das Kampfsystem. Noch mehr Artikel zum Thema gibt’s hier.