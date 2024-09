Der Release von Anima Flux steht kurz bevor und lässt die Herzen der Metroidvania-Fans höherschlagen. Am 7. Oktober 2024 wird das heiß ersehnte Indie-Spiel auf Steam erscheinen. Das dystopische Abenteuer spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit kurz vor dem Aussterben steht. Zwei genetisch veränderte Soldaten, die Spieler übernehmen, sind die letzte Hoffnung in einem erbitterten Kampf gegen eine Welle mutierter Kreaturen. Das Schicksal der Menschheit hängt an einem seidenen Faden, während die Spieler diese ultimative Bedrohung abwehren müssen.

Besonderen Reiz bietet Anima Flux durch seine flexible Spielweise. Ob allein oder im Couch-Koop mit einem Freund – die beiden Soldaten, ein Nahkämpfer und ein Fernkämpfer, müssen ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Beide Charaktere verfügen über einzigartige Talente, die in einer liebevoll gestalteten und tiefgründigen Spielwelt zum Einsatz kommen. Die fesselnde Geschichte und die spannenden Kämpfe sorgen für eine immersive Erfahrung, die den Spieler an den Bildschirm fesselt.

Eine düstere Zukunft in atemberaubender Ästhetik

Neben der actiongeladenen Spielmechanik beeindruckt Anima Flux mit seiner detailliert ausgearbeiteten Welt. Die Handlung entfaltet sich auf einer riesigen Weltraum-Arche, der letzten Zuflucht der Menschheit. Die düsteren Schauplätze sind nicht nur voller Gefahren, sondern auch reich an tiefgründigen Nebenfiguren, die in komplexe moralische Dilemmata verwickelt sind. Die handgezeichneten Zwischensequenzen und ironisch angehauchten Dialoge verleihen der düsteren Atmosphäre zusätzlich Tiefe und sorgen für ein emotionales Eintauchen in diese bedrückende Zukunftsvision.

In puncto Grafik setzt das Spiel auf eine Retro-Science-Fiction-Ästhetik, die die Ära der 80er- und 90er-Jahre nostalgisch aufleben lässt. Diese visuelle Hommage wird durch eine düstere, kosmische Atmosphäre verstärkt, die das Spiel unverwechselbar macht. Spieler erwartet eine packende Reise, in der Hoffnung rar ist und Bedrohungen an jeder Ecke lauern. Anima Flux schafft es, durch seine Mischung aus Strategie, intensiven Kämpfen und optischer Brillanz ein unvergessliches Abenteuer zu bieten, das in der Gaming-Welt lange nachhallen dürfte.