God of War Ragnarök ist am heutigen Nachmittag für den PC erschienen. Die epische Fortsetzung von Kratos’ und Atreus‘ Reise wurde vom Santa Monica Studio in Zusammenarbeit mit Jetpack Interactive entwickelt. Das Studio hat bereits den erfolgreichen PC-Port des Vorgängers umgesetzt.

Die PC-Version von God of War Ragnarök bringt eine Vielzahl neuer Features mit sich. Dazu gehört die Unterstützung für 4K-Auflösung, NVIDIA DLSS 3.7 und AMD FSR 3.11, sowie Super-Ultrawide-Monitore. Fans können außerdem den DualSense-Controller mit vollständig anpassbaren Tastenbelegungen und haptischem Feedback nutzen.

Besonderes Highlight sind die neuen Anpassungen für mehr Barrierefreiheit, wie etwa die Audiodeskription von Zwischensequenzen für Spieler mit eingeschränktem Sehvermögen und die Möglichkeit, Rätseltipps im Spiel zu reduzieren. Diese Features sind zunächst exklusiv für die PC-Version, sollen aber später auch auf Konsolen verfügbar sein.

Deluxe Edition ebenfalls verfügbar

Zusätzlich zum Hauptspiel ist der DLC „God of War Ragnarök: Valhalla“ sowie eine digitale Deluxe-Edition verfügbar. Spieler können sich zudem auf ein neues Fan-Kit mit Bannern und Hintergrundbildern für Social Media freuen. Für Streamer bietet Santa Monica Studio exklusive Benachrichtigungen, die Kratos und Thor in die Streams integrieren.

God of War Ragnarök: Rezensionen auf Metacritic

Die PC-Version von God of War Ragnarök hat auch auf Metacritic hervorragende Bewertungen erhalten. Spieler und Kritiker loben die atemberaubende Grafik, die emotionale Tiefe der Geschichte sowie die flüssige Anpassung an die PC-Plattform. Die erweiterten Barrierefreiheitsoptionen und die technischen Verbesserungen, wie die Unterstützung für 4K und Ultra-Wide-Monitore, wurden besonders positiv hervorgehoben. Mit einer durchschnittlichen Bewertung im hohen 90er-Bereich gehört der Titel zu den bestbewerteten Spiele des Jahres 2022.

God of War Ragnarök ist ab sofort auf Steam und im Epic Games Store erhältlich. Egal ob neue oder langjährige Fans, die epische Reise in die nordische Mythologie ist jetzt auch auf dem PC erlebbar und bietet ein packendes Finale der Saga. Weitere Infos zu dem neusten Teil der Reihe findet ihr in der folgenden Übersicht. Wer noch mehr PC-Portierungen sucht, kann beim frisch gelaunchten Final Fantasy XVI reinhschauen.