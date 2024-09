Heute hat Square Enix Final Fantasy XVI für den PC veröffentlicht. Interessierte können das neuste Adventure der legendären Reihe ab sofort bei Steam und im Epic Games Store herunterladen. Zusätzlich zur Standardversion ist auch die Final Fantasy XVI Complete Edition verfügbar, die nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden DLCs enthält. Diese Edition wird aktuell zu einem reduzierten Preis angeboten, was sie besonders attraktiv macht.

Nach über einem Jahr PlayStation 5-Exklusivität öffnet die actionreiche Welt von Final Fantasy XVI jetzt ihre Tore für PC-Gamer. Dabei bietet Square Enix sowohl Schnellentschlossenen als auch wohl Überlegenden passende Angebote.

Wer sich nämlich zuerst einen Überblick zum Spiel verschaffen will, kann die kostenlose Demo herunterladen. Diese umfasst die ersten zwei Stunden der Story und lässt Spieler die Jugend von Hauptcharakter Clive Rosfield erleben. Neben der Eröffnungssequenz bietet die Demo den Eikonic Challenge Mode, in dem Spieler eine Vielzahl von Eikon-Fähigkeiten im Kampf erproben können.

Wer im Anschluss das vollständige Spiel anschaffen möchte, kann den erzielten Fortschritt nahtlos übernehmen.

Wer sich bis zum 17. Oktober 2024 um 16 Uhr BST für einen Kauf von Final Fantasy XVI entscheidet, enthält exklusive in-Game-Boni. Dazu zählen die mächtige Waffe Brave Blade und der Cait Sith Charm (ein Accessoire für Gil-Boosts). Auch die „Sixteen Bells“-Orchestrion Roll gehört dazu. Mit ihr können exklusive Musiktitel freigeschaltet werden.

Zwei umfangreiche DLCs erweitern die Welt von Final Fantasy XVI

Der erste DLC von Final Fantasy XVI nennt sich „Echoes of the Fallen“ und führt die Spieler in eine packende Nebenhandlung ein. Diese spielt sich vor dem finalen Kampf des Hauptspiels ab. Hier tauchen dunkle Kristalle auf dem Schwarzmarkt auf. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, müssen Clive und seine Gefährten eine gefährliche Ermittlung antreten. Diese führt die Gruppe in den Sagespire, einen längst vergessenen Turm.

Mit dem zweiten DLC, „The Rising Tide“, wird die Geschichte um Clive weiter vertieft. Hier erkunden Spieler die geheimnisvolle Region Mysidia und treten gegen Leviathan, den legendären Wasser-Eikon, an. Der DLC bietet außerdem neue Endgame-Inhalte mit der Kairos Gate-Herausforderung, bei der Spieler sich durch 20 intensive Kampfphasen gegen Wellen von Feinden kämpfen müssen.

Weitere Einblicke in Final Fantasy XVI erhaltet ihr in der folgenden Übersicht. PlayStation 5-Gamer können außerdem mit dem zweiten Teil des Final Fantasy VII-Remake-Projektes noch tiefer in die Welt des beliebten Franchise eintauchen.