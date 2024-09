Am 25. März 2025 startet ein neues Kapitel in der Welt von J.R.R. Tolkien, denn Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game erscheint und ermöglicht es den Spielern, das gemütliche und friedliche Leben eines Hobbits in Mittelerde hautnah zu erleben. Entwickelt von Wētā Workshop und Private Division, bietet das Spiel eine erholsame Flucht aus dem hektischen Alltag, indem es die einfachen Freuden des Lebens ins Zentrum stellt. Es richtet sich an alle, die sich nach Entspannung sehnen und dabei eine Welt voller Charme und liebevoller Details erkunden wollen.

Das Abenteuer beginnt mit der Erstellung eines eigenen Hobbit-Charakters, der vollständig an die individuellen Vorlieben des Spielers angepasst werden kann. Von der Haarfarbe bis zu den Eigenheiten des Wesens, wie etwa verschiedenen „Launen“, lässt sich der Avatar in vielen Details gestalten. Ob ein fröhlicher Hobbit mit strahlend roten Haaren oder ein mürrischer Eigenbrötler aus Sackville – jeder Spieler wählt den Hobbit, der seiner Vorstellung am nächsten kommt. Danach geht es in das malerische Dorf Wasserau, wo ein neues Leben voller kleiner Abenteuer auf die Spieler wartet.

Freundschaften, Essen und Abenteuer im Auenland

In Tales of the Shire dreht sich alles um die unspektakulären, aber erfüllenden Freuden des Lebens. Eine der Hauptaufgaben besteht darin, Beziehungen zu den charmanten Dorfbewohnern von Wasserau aufzubauen. Die Spieler helfen den Einwohnern, das Dorf auf der Karte des Auenlandes zu verewigen. Freundschaften entstehen meist bei einem herzhaften Essen – je besser die Mahlzeiten, desto tiefer die Bindungen. Dabei zählt jede Kleinigkeit: eine selbstgepflückte Gurke oder ein Hauch süßer Marmelade verleihen den Gerichten die perfekte Note, um die Gäste zu beeindrucken.

Doch Kochen ist nur eine der vielen Aktivitäten, die das Leben im Auenland ausmachen. Spieler können Fischen, Gärtnern oder den Handel mit den Nachbarn pflegen, um ihre Vorräte aufzustocken und ihr Zuhause zu erweitern. Die Dorfbewohner, wie der mürrische Angler Noakes oder die Burrows, die einen Laden mit wundervollen Dekorationen betreiben, verleihen dem Spiel eine lebendige und liebevolle Atmosphäre. Mit jeder neuen Begegnung wächst Wasserau, und die Spieler tauchen immer tiefer in die harmonische Welt des Auenlandes ein.

Tales of the Shire fängt den Zauber von Mittelerde ein und bietet eine ruhige, aber fesselnde Spielerfahrung, die die Einfachheit und den Zusammenhalt des Lebens im Auenland in den Vordergrund stellt.