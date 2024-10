Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter, sondern auch Angebote für saubere Böden, streifenfreie Fenster und gepflegte Gärten. Pünktlich zum Prime Day Herbst 2024 am 8. und 9. Oktober bietet Ecovacs eine Vielzahl an Rabatten auf seine beliebten Haushaltsroboter. Mit Preisnachlässen von bis zu 45 % können Käufer smarte Reinigungsgeräte für ihren Haushalt deutlich günstiger erwerben.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Innovation und Leistung: Ecovacs bringt KI in die Haushaltsreinigung

Das Highlight der Aktion ist der DEEBOT T30S PRO, ein KI-unterstützter Saug- und Wischroboter, der selbstständig Entscheidungen trifft, um die bestmögliche Reinigung zu gewährleisten. Besonders hartnäckige Flecken bearbeitet er mehrfach, und sein Haustiermodus passt die Reinigung automatisch an die Anwesenheit von Tieren an. Dank der AIVI 3D-Technologie erkennt der Roboter Hindernisse und optimiert die Reinigung ohne manuelle Eingriffe. Er ist während des Prime Day für 799 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 27 % entspricht.

T30S Combo Complete T30S Pro

Für eine Rundum-Reinigungslösung sorgt der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE, der sowohl als Saug- und Wischroboter als auch als kabelloser Akkustaubsauger fungiert. Mit einer Saugleistung von 11.000 Pa und einer speziellen Anti-Tangle-Bürste ist dieses Modell ideal für gründliche Reinigungen. Der Preis wurde um 23 % reduziert und liegt bei 999 Euro.

Perfekte Ecken- und Kantenreinigung mit dem DEEBOT X5 OMNI

Ein weiteres Top-Angebot ist der DEEBOT X5 OMNI, der dank seiner D-Form perfekt an Wände und Ecken angepasst ist. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa und der innovativen TruEdge™-Kantenreinigung sorgt er für makellose Sauberkeit bis in die letzte Ecke. Er kostet zum Prime Day nur 899 Euro und bietet eine Ersparnis von 18 %. Wer zusätzliche Features wie den Sprachassistenten YIKO und die AIVI 3D-Technologie schätzt, kann zum DEEBOT X5 PRO OMNI greifen, der für 1.099 Euro erhältlich ist (15 % Rabatt).

Ecovacs bietet für jeden Bedarf das passende Modell

Für Haushalte mit etwas weniger Platz bietet Ecovacs mit dem DEEBOT T30 PRO OMNI und dem DEEBOT T30 OMNI zwei kompaktere Modelle an. Der T30 PRO OMNI, ausgestattet mit der YIKO-Sprachsteuerung, ist in Weiß und Rosé für 699 Euro erhältlich (30 % Rabatt). Der DEEBOT T30 OMNI in Schwarz ist sogar um 33 % reduziert und kostet nur 599 Euro.

T30 OMNI

Das Vorgängermodell DEEBOT T20e OMNI, das ebenfalls zuverlässige Reinigung bietet, wird zum Prime Day für 549 Euro angeboten, was eine beeindruckende Ersparnis von 45 % ausmacht.

Einsteigerlösungen und Fensterreinigung

Für diejenigen, die nach einem erschwinglichen Einsteiger-Saugroboter suchen, ist der DEEBOT N20 PRO PLUS eine hervorragende Wahl. Er überzeugt mit einer starken Saugleistung von 8.000 Pa und einem beutellosen Staubbehälter dank PureCyclone-Technologie. Zum Prime Day kostet er nur 399 Euro und ist um 20 % reduziert.

Auch Fenster können mit Ecovacs mühelos gereinigt werden. Der WINBOT W2 OMNI sorgt mit seiner Weitwinkel-Sprühfunktion und präzisem Wasserdruck für streifenfreie Fenster. Der Fensterreinigungsroboter ist zum Prime Day für 549 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 50 Euro entspricht.

Perfekte Rasenpflege mit dem GOAT G1-800

Neben Saug- und Wischrobotern bietet Ecovacs auch smarte Lösungen für den Garten. Der GOAT G1-800, ein leistungsstarker Rasenmähroboter für Gärten bis zu 800 m², ermöglicht effizientes Mähen ohne Begrenzungskabel. Mit einer Ersparnis von 150 Euro ist der GOAT G1-800 für nur 949 Euro zu haben.

Ecovacs bietet beim Amazon Prime Day Herbst 2024 eine beeindruckende Auswahl an smarten Haushaltsrobotern mit Rabatten von bis zu 45 %. Weitere Haushaltshelfer von Ecovacs findet ihr hier.