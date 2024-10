Bieten Entwickler Permanent Way und Publisher Midwest Games eine actionreiche Antwort auf Stray? So Scheint es fast, denn auf der Xbox Partner Preview haben die Unternehmen das Action-Adventure The Legend of Baboo vorgestellt. Die titelgebende Figur ist nicht der menschliche Protagonist, sondern der flauschige, schneeweiße Hund, auf dem wir sogar reiten können!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In The Legend of Baboo begeben wir uns auf ein packendes Abenteuer, das uralte Legenden in den Fokus rückt. Die Geschichte dreht sich um den jungen Protagonisten Sepehr, der sich auf eine gefährliche Mission begibt, um seine Familie vor den Mächten eines uralten Bösen zu retten. An seiner Seite steht der liebenswerte Hund Baboo, dessen Fähigkeiten und treue Begleitung in den Kämpfen gegen dämonische Invasoren von zentraler Bedeutung sind. Das spannende: Wir schlüpfen nicht nur in die Rolle von Sepher, sondern können auch Baboo steuern.

Da es sich bei The Legend of Baboo um ein Action Adventure handelt, bekommen wir natürlich ordentlich Prügel geboten. In diesen Szenen kämpft Sepher mit einem magischen Stab, während Baboo seine Krallen und seine Super-Bell-Fähigkeit einsetzt. Ihre Fähigkeiten lassen sich über ein RPG-inspiriertes Fertigkeiten-System verbessern.

Außerdem können wir im weiteren Spielverlauf weitere magische Angriffe freischalten und diese an unsere Spielweise anpassen.

Ruhige Momente mit unserem Baboo

The Legend of Baboo möchte nicht nur mit actionreichen Kämpfen protzen. Der Titel hält auch einige Rätsel für uns bereit, die wir auf unserer Reise durch verwunschene Wälder, tosende Gewässer und eisige Ländereien finden werden.

Während dieser Erkundung Biome können wir Baboo durch verschiedene Outfits und Ornamente individuell anpassen. So wird der knuffige, treue Begleiter zu unserem knuffigen, treuen Begleiter.

The Legend of Baboo ist für eine breite Zielgruppe ausgelegt. Deshalb bietet Entwickler Permanent Way unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, damit alle das Abenteuer zu seinem Release im nächsten Jahr genießen können. Wer Interessiert ist, kann den Titel bereits jetzt auf Steam und bei Xbox auf die eigene Wunschliste setzen. Ebenfalls actionreich geht es bei FBC: Firebreak zu!