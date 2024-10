Sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung erlebt „Horizon Zero Dawn“ eine Renaissance in Form eines Remasters für die PlayStation 5. Diese Neuauflage hebt das Spiel, das bereits damals für seine außergewöhnliche Grafik und spannende Spielwelt gelobt wurde, auf ein neues Level. Das Team von Nixxes und Sony nutzt die Gelegenheit, um technische Verbesserungen in fast allen Aspekten vorzunehmen. Dabei geht es nicht nur um eine einfache grafische Überarbeitung, sondern um eine deutlich lebendigere und dynamischere Spielerfahrung. Neue Motion-Capture-Aufnahmen für Dialoge, verbesserte Animationen bei Charakteren und eine detailliertere Gestaltung der Städte schaffen eine noch intensivere Atmosphäre.

Besonders interessant für die Fans ist die gesteigerte Immersion. NPCs folgen jetzt einem realistischen Tagesablauf und reagieren auf Wetterveränderungen, genau wie die Spielfigur Aloy und ihre Begleiter. Diese dynamischen Elemente und die verbesserten Interaktionen in der Spielwelt tragen dazu bei, dass sich die post-apokalyptische Welt noch lebensechter anfühlt. Die technischen Anpassungen an Beleuchtung, Texturen und die Dichte der Vegetation bieten nicht nur eine Augenweide, sondern unterstützen auch das erzählerische Fundament des Spiels, indem sie die Umgebung und ihre Gefahren glaubwürdiger darstellen.

Optimierungen für Aloy und die Spielwelt

Das Remaster von „Horizon Zero Dawn“ geht weit über einfache Grafikoptimierungen hinaus, insbesondere was die Hauptfigur Aloy betrifft. Ihre Darstellung wurde auf den neuesten Stand gebracht. Das Charaktermodell erhielt eine verbesserte Haardarstellung, realistischere Hauttexturen sowie zusätzliche Details an ihrer Kleidung. Diese Anpassungen helfen, die Kontinuität zur Fortsetzung „Forbidden West“ herzustellen. Eine interessante Neuerung sind die sogenannten Wollhaare, winzige Härchen auf der Haut, die nur bei genauem Hinsehen sichtbar sind. Definitiv ein Detail, das die technische Weiterentwicklung verdeutlicht und für ein intensiveres Spielerlebnis sorgt.

Auch die Welt um Aloy herum erstrahlt in neuer Pracht. Spieler können nun Spuren im Sand und Schnee hinterlassen, was die physische Präsenz der Charaktere verstärkt. Darüber hinaus nutzt das Spiel den DualSense-Controller der PS5, was das haptische Feedback verbessert und das Spielerlebnis immersiver gestaltet. Das überarbeitete 3D-Audio und die verbesserte Klangwelt tragen zur dichten Atmosphäre bei. Insgesamt hebt dieses Remaster „Horizon Zero Dawn“ auf ein neues Niveau, das nicht nur alte Fans begeistert, sondern auch neue Spieler anzieht.