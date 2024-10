Das neue „Monster Hunter Wilds Showcase“ bot einen faszinierenden Einblick in das bald erscheinende Action-Rollenspiel und eröffnete Jägerdie Möglichkeit, die Welt von Monster Hunter Wilds in einem Open Betatest hautnah zu erleben. Produzent Ryozo Tsujimoto präsentierte einen Trailer, der das eindrucksvolle Ölquellbecken-Ökosystem zeigt – eine einzigartige und herausfordernde Region, die mit ihren natürlichen Ölquellen und Feuereruptionen eine lebensfeindliche Umgebung bildet. In dieser rauen Wildnis treiben neue Monster ihr Unwesen und stellen Spielerauf die Probe: Der Kampfwyvern Rompopolo etwa setzt giftige Gase gegen seine Beute ein, während der mächtige Ajarakan durch Hitze seinen Panzer in glühende Rüstung verwandelt. Solche Kreaturen machen jede Jagd im Ölquellbecken zu einem Abenteuer, das nicht nur Kraft, sondern auch Geschick verlangt.

Neben diesen Bestien bietet das Handwerksdorf Azuz Spielerdie Möglichkeit, sich mit der Umgebung zu verbinden und neue Handwerkstechniken zu erlernen. Inmitten dieser ungezähmten Wildnis dient das Dorf als Zentrum der Unterstützung und Regeneration. Besonders spannend: Tief unter dem Becken schlummert ein mysteriöses Monster, das die Dorfbewohner als „Die Schwarze Flamme“ kennen. Diese Kreatur scheint die bisher größte Bedrohung darzustellen, der Spielerin dieser neuen Welt begegnen. Mit dieser Mischung aus Gefahr und Überlebensdrang verspricht das Spiel intensive und dynamische Erlebnisse.

Auf zur Jagd: Der Open Betatest öffnet neue Horizonte

Ab dem 1. November bis zum 4. November können sich Abenteurerim Rahmen des Open Betatests auf PS5, Xbox Series X|S und PC in die Welt von Monster Hunter Wilds wagen. Der Test umfasst verschiedene Modi, darunter eine Story-Demo und eine Jagd-Herausforderung, die es Spielerermöglicht, einen ersten Blick in die Handlung und die taktische Tiefe des Spiels zu werfen. In der Story-Demo treffen Jägerauf das ungewöhnliche Chatacabra, während in der „Doshaguma-Jagd“ der Alpha eines Doshaguma-Rudels ins Visier genommen werden kann. Über das „Not-Leuchtzeichen“ lassen sich dabei bis zu vier Jägeronline zu einem Team zusammenführen oder NPC-Hilfsjäger rufen, was den Spielstil flexibel gestaltet und jede Jagd anders gestaltet.

Ein besonderes Extra gibt es für PlayStationPlus-Abonnenten, die bereits am 29. Oktober exklusiven Zugang zur Beta erhalten und dabei zusätzlich einen besonderen Anhänger und ein Objektpaket für die Vollversion sichern können. Mit dem Release von Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 eröffnet sich schließlich die komplette Welt dieses neuen Abenteuers – ein Erlebnis voller ungezähmter Wildnis und mythischer Kreaturen, das Fans und Neueinsteigergleichermaßen in seinen Bann ziehen wird. Der plattformübergreifende Betatest stellt hierbei nur den Beginn dar und lässt die Spannung auf die bevorstehenden Herausforderungen weiter wachsen.