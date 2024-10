Bandai Namco hat pünktlich zu Halloween einen neuen Trailer zu Little Nightmares III veröffentlicht. Dieser enthüllt nicht nur ein wahrlich süß-saures Setting für alle Gruselfans. Er unterstreicht auch das unangenehme Gefühl der ständigen Beobachtung – und zeigt, warum dieses Gefühl mehr als real ist.

In Little Nightmares III begleiten wir das Protagonistenduo Low und Alone bei ihrer Flucht aus der schaurigen Welt namens Spirale. Nachdem uns ein vergangener Trailer eine karge Wüstenlandschaft präsentiert hatte, entführt uns der neue in eine industriell geprägte Umgebung.

Unser Duo findet sich in einer Süßigkeitenfabrik wieder, die unaufhörlich Leckereien für den bizarren Fabrikleiter produziert. Der Clip zeigt, wie sich Low und Alone versuchen, sich möglichst unbemerkt durch die Hallen zu schleichen. Doch den wachsamen Augen einer schaurigen Gegnerin entgeht nichts.

So zeigt der Trailer, dass Low und Alone aus der Gefahrensituation der Süßigkeitenfabrik geflohen zu sein scheinen. Doch dann entdecken sie den Monitorraum der Aufseherin. Die Dame mit den eindeutig zu vielen Armen hat von dieser Kommandozentrale aus alles unter Kontrolle und wacht mit eiserner Faust über das Fabrikgelände. Sie scheint einer der Bosse von Little Nightmares III darzustellen.

Neues Gameplay schon länger her

Aktuell hält sich Bandai Namco mit neuem Material zu Little Nightmares III bedeckt. So gab es zuletzt während der diesjährigen Opening Night Live einen Cinematic-Trailer zu dem Titel. Dieser enthielt zwar auch einige Einblicke auf Gameplay-Mechaniken. Doch der letzte Gameplay-Trailer ist bereits über ein Jahr alt.

Da das schaurige Adventure bereits im nächsten Jahr für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen soll, hält die Zukunft wohlmöglich weitere Einblicke für uns bereit. Noch mehr zu Little Nightmares III gibt es hier.