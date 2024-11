Als Assassin’s Creed Valhalla Ende 2020 veröffentlicht wurde, freuten sich viele Spieler auf die epische Reise mit Eivor. Allerdings mussten PC-Spieler, die Steam bevorzugen, bis 2022 warten, bevor das Spiel dort erschien. Doch selbst dann fehlte eine Funktion, die viele als essentiell erachteten: die Steam-Erfolge. Ubisoft hat diesen Wunsch nun endlich erfüllt und nachträglich 92 Achievements für Valhalla auf Steam freigeschaltet. Dieser Schritt wurde in der Community begeistert aufgenommen und ließ viele Fans aufatmen.

Mit dieser Neuerung können Spieler nun stolz ihre Erfolge teilen, und das sogar rückwirkend. Wer bereits in Ubisoft Connect Meilensteine erreicht hat, erhält diese nun auch auf Steam. Praktischerweise muss man dafür das Spiel nicht erneut durchlaufen. Obwohl die Verwendung eines Ubisoft-Kontos und der Denuvo-Kopierschutz nach wie vor verpflichtend sind, bietet die Integration der Erfolge nun einen zusätzlichen Anreiz für Steam-Nutzer. Endlich haben auch diese Fans die Möglichkeit, ihre Errungenschaften im Spiel umfassend zu präsentieren und in ihre Steam-Bibliothek zu integrieren.

Ubisofts Strategieänderung: Die Rückkehr zu Steam und neue Möglichkeiten

Ubisofts Entscheidung, die Steam-Erfolge für Valhalla zu implementieren, ist mehr als nur eine nachträgliche Ergänzung – sie könnte den Beginn eines neuen Kurses im Umgang mit PC-Gamern markieren. In den letzten Jahren hatte Ubisoft eher auf den Epic Games Store und die eigene Plattform Ubisoft Connect gesetzt und Valves Erfolgsplattform größtenteils umgangen. Dies stieß bei vielen Spielern auf Unverständnis und Enttäuschung. Nun deutet der Publisher mit diesem Update und einer geplanten stärkeren Steam-Integration eine Annäherung an die PC-Community an.

Ein deutliches Zeichen für diese Entwicklung zeigt sich auch in der Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe: Das kommende Assassin’s Creed Shadows, das in Japan spielt, wird von Anfang an auf Steam verfügbar sein. Mit dieser strategischen Wende scheint Ubisoft nicht nur die Bindung zur PC-Community zu stärken, sondern auch die Zufriedenheit der Fans ernsthaft verbessern zu wollen. Spieler dürfen gespannt sein, wie sich diese Neuausrichtung auf kommende Titel und deren Features auswirkt – und können auf noch mehr neue Achievements und unterstützende Features auf Steam hoffen.