Gamer sagen schon lange, dass sie das Spielen auch dazu nutzen, sich etwas zu entspannen. Und in den vergangenen Jahren musste auch die Wissenschaft zugeben: Spielen kann nicht nur den Stressabbau fördern, sondern auch unser Gehirn trainieren. Doch der PC und die Konsole haben Konkurrenz bekommen. Smartphones werden schließlich immer leistungsstärker und sorgen auch unterwegs für unterhaltsame Stunden.

Dein Handy gibt zu schnell den Geist auf oder du vereinsamst beim Spielen am Handy? Mit den richtigen Gadgets wie einer MagSafe Powerbank und einigen Tipps kannst du dein mobiles Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Unsere Tipps helfen dir dabei!

Lange Spielzeit durch externen Akku

Jeder passionierte Mobile Gamer kennt das Problem: Du bist mitten in einem spannenden Spiel, und plötzlich warnt dich dein Handy vor einem fast leeren Akku. Nichts ist ärgerlicher, als aus einem Abenteuer gerissen zu werden, weil deinem Gerät die Puste ausgeht. Unsere Geräte werden zwar immer leistungsfähiger, die Spiele benötigen aber auch eine Menge an Rechenleistung sowie Grafikpower und schaffen es, den Akku im Nu zu erschöpfen.

Die Lösung für dieses Problem liegt auf der Hand – oder besser gesagt, in deiner Tasche. Externe Akkus oder Powerbanks sind ein Muss für jeden Gamer, der auf stundenlange Sessions nicht verzichten möchte. Damit du dich im Kabelsalat jedoch nicht verirrst, kannst du auf moderne kabellose Powerbanks setzen, die deinen Spielspaß in die Länge ziehen.

Durch einen Magnet hält er an vielen Smartphones ohne Probleme. Andernfalls kannst du eine MagSafe Hülle kaufen , die einen Magneten bereits integriert hat und durch die du dein Handy kabellos problemlos aufladen kannst.

VR-Handybrille für ein immersives Erlebnis

Hast du jemals davon geträumt, vollkommen in die Spielwelt einzutauchen? Virtual Reality macht es möglich! Dafür brauchst du aber nicht unbedingt eine VR-Brille. Einige Hersteller bieten heutzutage auch Brillen an, in denen du dein Handy einspannen kannst. Spezielle Linsen sorgen nämlich dafür, dass du ein stereoskopisches Bild siehst, also jedes Auge ein leicht unterschiedliches Bild wahrnimmt. Dadurch entsteht der Eindruck von Tiefe und du hast das Gefühl, mitten im Spiel zu stehen.

Zwar ist dies natürlich nicht völlig mit dem Erlebnis in einem tatsächlichen VR-Spiel zu vergleichen, dennoch erweitert es das Erlebnis beim Spielen. Mit der passenden App und dem richtigen Game ist es dann fast so, als wärst du mittendrin – und das ohne die Anschaffung einer teuren VR-Brille.

Freunde am Spielerlebnis teilhaben lassen

Spielen alleine kann Spaß machen, aber manche Games machen mit Freunden zusammen umso mehr Freude. In vielen Games ist außerdem die Kooperation mit anderen Spielern fest vorprogrammiert, und ohne ein Team kommt man nicht in bestimmte Instanzen oder kann gar einen Bosskampf bestreiten. Stellt eigene Teams zusammen, gründet Gilden und macht euch gemeinsam auf, neue Welten auf dem Handy zu erkunden.