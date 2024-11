Am 11. November 2024 präsentierte Nintendo eine spezielle Ausgabe des Nintendo Direct. Diese widmete sich ausschließlich dem neuen Donkey Kong Country-Bereich in der SUPER NINTENDO WORLD von Universal Studios Japan. Diese etwa zehnminütige Präsentation bot Fans weltweit einen ersten detaillierten Einblick in die bevorstehende Erweiterung des Themenparks. Heute Morgen um 9 Uhr wurde der Clip in deutscher Sprache veröffentlicht.

Shigeru Miyamoto, der legendäre Schöpfer von Mario und Donkey Kong, führte persönlich durch die Präsentation und stellte die verschiedenen Attraktionen und Besonderheiten des neuen Bereichs vor. Ein zentrales Highlight ist die Familienachterbahn „Mine-Cart Madness„. Diese entführt die Besucher in die Welt von Donkey Kong und vermittelt das Gefühl, in einer der ikonischen Lorenfahrten zu sitzen. Die Bahn verspricht ein aufregendes Erlebnis für Gäste jeden Alters.

Neben der Achterbahn bietet der Donkey Kong Country-Bereich eine immersive Umgebung. Dieser erweckt die üppigen Dschungellandschaften und charakteristischen Elemente der Spielreihe zum Leben. Besucher können interaktive Erlebnisse genießen, die es ihnen ermöglichen, in die Rolle von Donkey Kong und seinen Freunden zu schlüpfen und Herausforderungen zu meistern, die direkt aus den Spielen stammen könnten.

Donkey Kong gibt’s nicht nur in Japan zu sehen

Die offizielle Eröffnung des Donkey Kong Country-Bereichs in den Universal Studios Japan ist für den 11. Dezember 2024 geplant. Doch damit nicht genug. Nintendo kündigte an, dass dieser Bereich auch Teil der SUPER NINTENDO WORL im Universal Epic Universe in Orlando (Florida) sein wird. Dessen Eröffnung ist für den 22. Mai 2025 vorgesehen.

Diese Erweiterungen unterstreichen Nintendos Engagement, seine ikonischen Spielwelten in die reale Welt zu bringen. Dies bietet Fans die Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele auf völlig neue Weise zu erleben. Die Kombination aus interaktiven Attraktionen, thematisierten Umgebungen und der Magie der Nintendo-Charaktere verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Besucher der Themenparks. Von diesem Gefühl macht auch das Nintendo Museum Gebrauch, das bereits Anfang Oktober seine Pforten geöffnet hat. Dazu erfahrt ihr mehr in der folgenden Meldung.