Take-Two Interactive plant 2025 ein beeindruckendes Jahr für die Gaming-Welt. Vier bedeutende Titel – darunter „GTA 6“, „Civilization 7“, „Mafia: The Old Country“ und „Borderlands 4“ – sollen die Branche begeistern und die Spielgemeinschaft in ihren Bann ziehen. Die Bedeutung dieser Veröffentlichungen liegt nicht nur in ihrem großen Namen, sondern auch in ihrer strategischen Planung. Take-Two-CEO Strauss Zelnick achtet darauf, dass die Veröffentlichungen zeitlich so gestaffelt sind, dass sie sich nicht gegenseitig im Rampenlicht behindern. Besonders spannend ist dabei die Abstimmung zwischen den Releases von „GTA 6“ und „Borderlands 4“.

Mit dieser Strategie vermeidet Take-Two das Risiko, Fans vor die Entscheidung zu stellen, für welches Spiel sie sich zuerst entscheiden sollen. Ein enger Abstand der beiden Blockbuster-Titel könnte Käufer zögern lassen, was Zelnick vermeiden möchte. Während er keine exakten Daten nennt, lässt seine Aussage Raum für Spekulationen: „GTA 6“ ist für den Herbst 2025 geplant, was „Borderlands 4“ theoretisch bereits früher im Jahr erscheinen lassen könnte, um die volle Aufmerksamkeit der Gaming-Welt auf sich zu ziehen.

Spekulationen und Zeitfenster: Wann könnte „Borderlands 4“ kommen?

Obwohl die genauen Release-Pläne für „Borderlands 4“ noch geheim bleiben, zeigen die derzeitigen Veröffentlichungspläne von Take-Two mögliche Zeitfenster auf. „Civilization 7“ soll bereits im Februar 2025 erscheinen, was eine interessante Lücke für das nächste „Borderlands“-Abenteuer im späten Frühjahr oder Sommer eröffnet. Diese Platzierung könnte perfekt sein, um das Action-Genre während der Sommermonate aufleben zu lassen und der Community ein heiß erwartetes Spielerlebnis zu liefern.

Einige Anzeichen sprechen allerdings für einen späteren Release. Traditionell wurden die größeren „Borderlands“-Titel meist im Herbst herausgebracht. Außerdem fällt der geplante Release-Zeitraum von „Borderlands 4“ laut Take-Two ins Geschäftsjahr 2025-2026, das erst am 31. März 2026 endet. Diese Zeitspanne lässt offen, dass das Spiel möglicherweise erst im Herbst 2025 oder sogar im Frühjahr 2026 erscheint. Dadurch könnte Gearbox mehr Zeit gewinnen, das Spiel bis ins Detail zu perfektionieren, und gleichzeitig den Abstand zu „GTA 6“ wahren.