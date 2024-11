In der Vorweihnachtszeit bringt Nintendo die Weihnachtstour 2024 in fünf deutsche Städte. Vom 22. November bis 21. Dezember können Interessierte in verschiedenen Locations einige der neuesten Nintendo-Spiele ausprobieren. Welche Titel zur Verfügung stehen und wo Fans hinreisen können, verraten wir in der folgenden Übersicht.

Die Nintendo Weihnachtstour 2024 bietet eine breite Auswahl des Spielekatalogs, um Fans verschiedener Genres zu begeistern. Wer auf gemeinsam Spielspaß aus ist, kommt mit „Super Mario Party Jamboree“, auf seine Kosten. Der Titel bietet Partyspaß für bis zu vier Personen und über 110 Minispiele.

Auf große Abenteuer mit Zelda & Peach

Auch für Fans großer Abenteuer hält die Nintendo Weihnachtstour 2024 etwas bereit. In „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ schlüpfen wir erstmals in die Rolle von Prinzessin Zelda, die mysteriöse Risse in Hyrule untersucht. Der sogenannte „Tri-Stab“ ermöglicht es Zelda, Kopien von Gegenständen zu erstellen und so Herausforderungen zu meistern. Trotz technischer Anlaufschwierigkeiten wird das Spiel von Fans für seine innovativen Elemente und die neue Perspektive gefeiert. Mehr dazu findet ihr hier heraus.

Noch mehr Frauen-Power erwartet euch in „Princess Peach: Showtime!“. Als Kulisse dient hier das Funkeltheater, das von einer Gruppe Bösewichte übernommen worden ist. Um sie aufzuhalten, muss Peach in verschiedene Rollen schlüpfen und deren Fertigkeiten nutzen. Mit dieser Vielfalt wird das Spiel für junge und alte Fans gleichermaßen zu einem Highlight. Mehr zu dem Game findet ihr hier heraus.

Weitere Abenteuer und Klassiker

Mit „Super Mario Bros. Wonder“ bietet die Nintendo Weihnachtstour 2024 auch ein Abenteuer im neuen Blumenkönigreich. Der Plattformer hält einen neuen Twist in Form von Wunderblumen für uns bereit. Diese Gewächse erzeugen verrückte Effekte, die das Leveldesign auf unvorhersehbare Weise beeinflussen.

Für eine Portion Bewegung sorgt „Nintendo Switch Sports“. In dem neuen Titel der Sports-Reihe können bis zu vier Hobby-Athleten in Sportarten wie Volleyball, Tennis und Bowling gegeneinander antreten. Fans der motorisierten Sportarten können sich auf „Mario Kart 8 Deluxe“ freuen. Der Titel trumpft mit dem „Booster-Streckenpass“ auf, der zusätzliche 48 Rennstrecken bietet.

Beratung und Belohnungen

Die Nintendo Weihnachtstour 2024 lässt Besucher allerdings nicht nur die Hände an verschiedene Titel anlegen. Interessierte können sich natürlich auch zu anderen Titeln beraten lassen und vielleicht schon erste Ideen zu Weihnachten erhalten.

Übrigens: Wer sich mit dem eigenen Nintendo-Account anmeldet, erhält eine My Nintendo-Tasche sowie 100 Platinpunkte für den My Nintendo Store. Diese Punkte können gegen exklusive Belohnungen eingelöst werden.

Nintendo macht an folgenden Stationen Halt:

München : pep Einkaufszentrum, 22.-23. November, 9.30-20.00 Uhr

: pep Einkaufszentrum, 22.-23. November, 9.30-20.00 Uhr Berlin : ALEXA, 29.-30. November, 10.00-20.00 Uhr

: ALEXA, 29.-30. November, 10.00-20.00 Uhr Oberhausen : CentrO, 06.-08. Dezember, Fr/Sa: 10.00-22.00 Uhr, So: 13.00-18.00 Uhr

: CentrO, 06.-08. Dezember, Fr/Sa: 10.00-22.00 Uhr, So: 13.00-18.00 Uhr Hamburg : Billstedt Center, 13.-14. Dezember, 10.00-20.00 Uhr

: Billstedt Center, 13.-14. Dezember, 10.00-20.00 Uhr Stuttgart: MILANEO, 20.-21. Dezember, Fr: 10.00-20.00 Uhr, Sa: 9.30-20.00 Uhr

Die Nintendo Weihnachtstour 2024 ist nur eine der Touren, welche die japanische Spieleschmiede im Laufe diesen Jahres abgehalten hat. Auch im Sommer wurde bereits zu einer Reise aufgebrochen. Dazu findet ihr hier mehr heraus.