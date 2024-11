CD Projekt Red, das polnische Studio hinter der erfolgreichen The-Witcher-Trilogie und Cyberpunk 2077, arbeitet mit Hochdruck an The Witcher 4. Nach den Turbulenzen um den Release von Cyberpunk will das Team nun beweisen, dass es aus den Erfahrungen gelernt hat. Ziel ist es, die bisherigen Erfolge zu übertreffen und ein Rollenspiel zu schaffen, das in Umfang und Qualität neue Maßstäbe setzt.

Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CD Projekt Red, betonte in einem Interview die ehrgeizigen Pläne des Studios. Das nächste Projekt solle die Messlatte höher legen, mit einer noch größeren offenen Welt, packenden Geschichten und neuen technischen Möglichkeiten. Das Studio plant, die bekannten Elemente zu verfeinern, ohne an Größe oder Ambition zu verlieren. Diese Haltung zeugt von einem klaren Ziel: Fans eine Spielerfahrung zu bieten, die ihre Erwartungen übertrifft.

Die Enthüllung: Ein Blick in die Zukunft

Trotz der ehrgeizigen Pläne bleibt die vollständige Enthüllung von The Witcher 4 noch ein Geheimnis. Michał Nowakowski, einer der beiden CEOs, deutete an, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Das Studio möchte nicht erneut eine lange Marketingkampagne starten, die von Verschiebungen geprägt ist, wie es bei Cyberpunk 2077 der Fall war. Stattdessen plant das Team, die Enthüllung erst dann zu starten, wenn ein Release-Datum wirklich feststeht.

Fans können sich jedoch auf kleinere Teaser freuen. CD Projekt Red plant, die Community mit gezielten Häppchen bei Laune zu halten und Raum für Spekulationen zu schaffen. Diese Strategie soll sowohl die Vorfreude steigern als auch die Erwartungen realistisch halten. Bis zur vollständigen Enthüllung bleibt unklar, wie genau The Witcher 4 aussehen wird, doch die Ankündigungen lassen vermuten, dass es das bisher umfangreichste und innovativste Rollenspiel des Studios sein könnte.

Mit dieser Herangehensweise möchte CD Projekt Red nicht nur die Welt von The Witcher neu definieren, sondern auch sein Image nach den Herausforderungen von Cyberpunk 2077 wieder festigen. Fans dürfen gespannt sein, wie das Studio das Franchise weiterentwickelt und neue Wege beschreitet.