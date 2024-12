Bethesda bringt mit Indiana Jones und der Große Kreis ein neues Abenteuer um den beliebten Archäologen auf den Markt. Der Titel wird am 9. Dezember 2024 weltweit veröffentlicht, mit Early-Access-Möglichkeiten für Vorbesteller. Hier sind alle wichtigen Informationen zu Trailer, Systemanforderungen und Preload.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Anfang der Woche hat Bethesda den Launch-Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis im Rahmen eines kleinen Events veröffentlicht. In dem dreiminütigen Video bekommen wir nochmal einen Überblick zu den wichtigsten Figuren, verschiedenen Gameplay-Mechaniken und natürlich ein paar coolen Sprüchen. Die globale Veröffentlichung erfolgt am 9. Dezember um 1 Uhr morgens deutscher Zeit . Spieler in Early Access dürfen drei Tage früher einsteigen, also ab dem 6. Dezember.

PC-Anforderungen & Preload-Details

Bethesda hat kürzlich die PC-Anforderungen für Indiana Jones und der Große Kreis geteilt. Wie die entsprechende Grafik zeigt, könnten die Anforderungen einige Rechner an ihre Grenzen bringen. Die minimalen Anforderungen umfassen eine NVIDIA GTX 1660 und 16 GB RAM, während empfohlene Spezifikationen eine RTX 3070 und 32 GB RAM verlangen. Die Entwickler betonen, dass eine SSD für ein reibungsloses Spielerlebnis unerlässlich ist. Teilt uns gern in den Sozialen Medien mit, ob euer PC das kommende Adventure stemmen kann.

Darüber hinaus hat nun der Preload von Indiana Jones und der Große Kreis für alle Vorbesteller und Besitzer des Game Pass begonnen. Dieser umfasst allerdings laut GamePro mit 300 MB nur einen Bruchteil des Spiels. Denn für das eigentliche Game müsst einen Speicherplatz von gut 131 GB freiräumen.

Was erwartet uns in Indiana Jones und der Große Kreis?

Mitte November haben uns MachineGames und Bethesda in einen Deep Dive zu Indiana Jones und der Große Kreis mitgenommen. Entwickler und Publisher präsentierten uns zahlreiche Einblicke in die Gameplay-Mechaniken, zeigten uns die wichtigsten Figuren und enthüllten auch einige Szenerien. Das kommende Adventure spielt im Jahr 1937, also zur Hochzeit von Indys wirken (zwischen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“). Wieder mal versuchen die Nazis von uralten Mächten Gebrauch zu machen und wieder liegt es an unserem liebsten Archäologen, diesem Treiben ein Ende zu setzen.

Weitere Infos zu dem kommenden Adventure findet ihr in der folgenden Übersicht. Im Frühjahr soll Indiana Jones und der Große Kreis auch für die PlayStation 5 erscheinen.