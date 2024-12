Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 brodelt weiterhin kräftig. Erst kürzlich tauchten auf der chinesischen Online-Plattform Alibaba Schutzfolien und Hüllen für die kommende Konsole auf. Diese liefern nicht nur erste Eindrücke zur Größe der Konsole, sondern werfen auch neue Fragen zur Ergonomie und dem Design auf.

Laut den Leaks, die auch in Reddit-Threads verbreitet wurden, scheint die Switch 2 in mehreren Dimensionen größer zu sein als ihr Vorgänger. Ein direkter Vergleich zwischen der Schutzfolie für die neue Konsole und der aktuellen zeigt, dass die Nachfolgekonsole sowohl in der Höhe als auch in der Länge zunimmt. Diese Veränderungen sind durchaus zu erwarten, da die neue Konsole leistungsstärker sein soll, was eine größere Batterie und möglicherweise eine bessere Kühlung zur Folge haben könnte. Dass die Switch 2 größer wird, könnte zudem auf die verbesserte Hardware und die angestrebte Abwärtskompatibilität hindeuten – ein Feature, das Nintendo bereits offiziell bestätigt hat.

Technische Details

Gerüchte und Spekulationen zu den technischen Details sind ebenfalls weit verbreitet. Die Nintendo Switch 2 soll angeblich nicht nur mehr Leistung und bessere Grafiken bieten, sondern auch mit einem deutlich verbesserten Bildschirm und einer insgesamt stabileren Performance aufwarten. Fans erwarten eine deutlich verbesserte Visuals sowie eine erweiterte Funktionalität, die den Handheld-Gaming-Markt weiter dominieren könnte.

Was die Optik betrifft, sind sich viele nicht einig, ob das aktuelle Design der Switch 2 wirklich aufregend genug ist. Viele Reddit-Nutzer äußerten die Befürchtung, dass Nintendo möglicherweise zu sehr am bewährten Design der bisherigen Switch festhält und dadurch eine Chance für Innovationen vertut. Die Möglichkeit, dass Nintendo das Aussehen nach der Festlegung der technischen Spezifikationen anpasst, bleibt jedoch ein weiterer Faktor, der die Fan-Diskussionen anheizt.

Gerüchte zum Release: Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

In diesem Zusammenhang wird natürlich auch das Release-Datum der Nintendo Switch 2 diskutiert. So deutet ein neuer Leak auf eine Veröffentlichung Mitte 2025 hin. So hat das Unternehmen genügend Zeit, um die kommende Konsole ausreichend zu bewerben und letzte Feinabstimmungen vorzunehmen. Mehr zu Nintendo findet ihr in der folgenden Übersicht.