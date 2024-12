„Path of Exile 2“ und Entwickler Grinding Gear Games laden Spieler ein, in eine düstere Welt voller Gefahren und Geheimnisse einzutauchen. Zwanzig Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers erhebt sich in Wraeclast erneut das Chaos. Der mächtige und tyrannische Graf von Ogham strebt nach ultimativer Macht und hinterlässt eine Spur aus Verderbnis, die Untote erweckt, Monster mutieren lässt und den Verstand der Lebenden verzehrt. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich ein fesselndes Abenteuer, das sowohl Veteranen als auch Neulinge in seinen Bann zieht.

Spieler:innen wählen zu Beginn zwischen sechs einzigartigen Charakterklassen wie dem Mönch, der Hexe oder der Waldläuferin. Jede Klasse bietet nicht nur eigene Fähigkeiten, sondern auch zwei spezialisierte Entwicklungspfade, die später im Spiel freigeschaltet werden. Allein oder im Team mit bis zu fünf weiteren Abenteurern kämpfen sie sich durch finstere Umgebungen, um die Verderbnis an ihrer Quelle zu besiegen. Dank Cross-Play und Cross-Progression können Spieler:innen dabei jederzeit und plattformübergreifend nahtlos weitermachen.

Ein herausforderndes Endgame voller Möglichkeiten

Die Geschichte ist nur der Anfang. Nach der Kampagne eröffnet das Endgame von „Path of Exile 2“ eine beeindruckende Bandbreite an Herausforderungen. Insgesamt warten sieben Modi, darunter die spannenden Ascension Trials und Delirium. Für erfahrene Spieler:innen bringt der „Cruel Difficulty“-Modus ein neues Level an Komplexität, das strategisches Denken und Anpassungsfähigkeit erfordert, aber auch mit wertvollen Belohnungen lockt.

Mit 50 Bossen und über 400 verschiedenen Monstertypen bleibt die Vielfalt an Gegnern beeindruckend. Zudem entdecken Abenteurer:innen verlorene Zivilisationen und treffen auf Endgegner, die selbst erfahrene Spieler:innen ins Schwitzen bringen. Grind Gear Games hat nicht nur ein Spiel entwickelt, sondern eine dynamische Welt, die sich ständig weiterentwickelt und Spieler:innen immer neue Herausforderungen bietet.

„Path of Exile 2“ bringt den Geist des Originals zurück und verbindet ihn mit modernen Features und einem unerbittlichen Gameplay. Der Early Access ist erst der Anfang eines epischen Abenteuers, das die Welt von Wraeclast wieder zum Leben erweckt – und den Spielern unvergessliche Stunden beschert.