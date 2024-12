Während der Game Awards 2024 gab es eine große Enthüllung von Naughty Dog. Das Studio hinter „The Last of Us“ und „Uncharted“ stellte sein neustes Projekt namens „Intergalactic: The Heretic Prophet“ vor. Mit diesem Sci-Fi-Abenteuer wagt sich das Studio in unbekannte Gefilde und verspricht eine bahnbrechende Erfahrung, die das Genre neu definieren könnte.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ markiert den Beginn eines neuen Franchise für Naughty Dog. Die Handlung ist in einer fernen Galaxie angesiedelt und dreht sich um den mysteriösen Titelhelden, der als Prophet verurteilt wurde, weil er das alte Glaubenssystem einer untergehenden Zivilisation infrage stellt. Spieler können eine tiefgründige Geschichte erwarten, die sich um Themen wie Rebellion, Überzeugung und den Kampf gegen ein mächtiges Imperium dreht.

Das Spiel wurde in einem bildgewaltigen Trailer enthüllt, der atemberaubende Welten, hochdetaillierte Charaktere und actiongeladene Sequenzen präsentierte. Naughty Dog versprach, mit „Intergalactic“ das Beste aus narrativem Storytelling, innovativen Gameplay-Mechaniken und modernster Technologie zu kombinieren. Allerdings hielt der Trailer auch eine Menge Product-Placement bereit, was recht kritisch von den Fans aufgenommen wurde, wie die YouTube-Kommentare zeigen.

Release-Infos zu Intergalactic: The Heretic Prophet

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ markiert den ersten Teil einer Trilogie und soll voraussichtlich 2026 für die PlayStation erscheinen. Dementsprechend lässt sich davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr verschiedene neue Infos zu dem Sci-Fi-Adventure erfahren werden. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

Bereits die vorangegangenen Projekte haben gezeigt, dass sich Naughty Dog auf das Erzählen von tiefgründigen Geschichten versteht. Daher können wir gespannt sein, was „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu bieten haben wird. In der folgenden Meldung findet ihr alle Details zu den Gewinnern der diesjährigen Game Awards.