Die Game Awards 2024 brachten erneut die besten Spiele der Branche ins Rampenlicht. Mit „Astro Bot“ als großer Gewinner des Abends und einem starken Auftritt von Indie-Perlen wie „Balatro“ wurde die Vielfalt und Kreativität der Gaming-Welt gefeiert.

Seit mittlerweile 10 Jahren finden die Game Awards statt und ehren die bemerkenswertesten Titel der Gaming-Industrie. Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Astro Bot als „Game of the Year“. Das innovative Plattformspiel gewann auch in den Kategorien „Best Game Direction“, „Best Action/Adventure“ und „Best Family Game“, was seine Vielseitigkeit und Qualität unter Beweis stellte. Mit seiner kreativen Spielmechanik und ansprechenden Ästhetik setzte Astro Bot ein klares Statement für herausragendes Spieldesign.

Metaphor: ReFantazio und Final Fantasy VII Rebirth beeindrucken

Metaphor: ReFantazio, das Fantasy-Rollenspiel von Studio Zero, sicherte sich ebenfalls mehrere Auszeichnungen. Dazu zählen „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best Role-Playing Game“. Das Spiel überzeugte durch seine tiefgründige Geschichte und künstlerische Gestaltung. Ebenfalls bemerkenswert war Final Fantasy VII Rebirth, das den Preis für „Best Score & Music“ gewann und in der Kategorie „Best Performance“ für Briana White nominiert war. Allerdings gewann hier Melina Juergens für ihre beeindruckende Darstellung in Senua’s Saga: Hellblade 2.

Ninja Theory Hellblade 2

Helldivers 2 und Balatro: Erfolge für Multiplayer und Indie-Games

Helldivers 2 überzeugte als „Best Multiplayer Game“ und als Gewinner in der Kategorie „Best Ongoing Game“. Das kooperative Gameplay und die strategische Tiefe machten es zu einem Liebling der Fans. Unter den Indie-Spielen stach Balatro hervor, das in den Kategorien „Best Independent Game“, „Best Debut Indie Game“ und „Best Mobile Game“ dominierte.

Weitere Highlights und Ausblick

Black Myth: Wukong holte den Preis für „Best Action Game“ und den von den Fans gewählten „Players’ Voice“ Award. Prince of Persia: The Lost Crown gewann in der Kategorie „Innovation in Accessibility“, während Frostpunk 2 als „Best Sim/Strategy Game“ geehrt wurde.

Die Veranstaltung war nicht nur eine Feier des vergangenen Gaming-Jahres, sondern auch ein Blick in die Zukunft, mit Grand Theft Auto VI als „Most Anticipated Game“. Mit solch herausragenden Gewinnern und Ankündigungen ist klar, dass das nächste Jahr der Spielewelt viel zu bieten hat. Weitere Einblicke in die Game Awards folgen im Laufe der kommenden Stunde und Tage. Mehr zu den Game Awards findet ihr hier und der offiziellen Website.