Am Donnerstag feiern die Game Awards bereits ihr 10. Jubiläum. Veranstalter Geoff Keighley lässt sich nicht lumpen und zieht für die diesjährige Preisverleihung alle Register. Große Stars sind entweder als Laudatoren geladen oder werden die Veranstaltung mit einer Performance bereichern. Damit dürfte Event wieder eine nachtfüllende Show werden.

Mehr als nur eine Preisverleihung: Seit nun einer Dekade begeistern die Game Awards Mitglieder der Gaming-Welt. Auch wenn die Ehrung herausragender Spiele des vergangenen Jahres im Vordergrund steht, nutzen Studios diese Show auch, um Neuigkeiten zu enthüllen. Hinzu kommen die verschiedenen Auftritte von Künstlern, die neben den Ankündigungen und Trailern als kleine Verschnaufpause dienen. Kurzgesagt: Die Game Awards sind einfach ein „Place to be“ – egal ob live vor Ort in Los Angeles oder online im Stream.

In diesem Jahr findet die Show am 13. Dezember um 01:30 Uhr (MEZ) statt. Wer die Game Awards in aller Gänze verfolgen möchte, sollte sich vielleicht am Freitag freinehmen. Denn die am Wochenende veröffentlichten Informationen versprechen ein gewaltiges Event.

Angekündigte Gäste auf den Game Awards 2024

Am Wochenende sind die hochkarätigen Gäste der diesjährigen Game Awards präsentiert worden. Mit dabei ist natürlich Hideo Kojima, von dem Fans natürlich ein Update zu dem lang ersehnten Death Stranding 2 erwarten.

Ebenfalls wieder mit am Start ist Sam Lake, der auf der letztjährigen Preisverleihung mit seiner Tanz-Performance für Aufsehen sorgte. In diesem Jahr ist er als Laudator vor Ort. Es bleibt abzuwarten, ob er auch Neuigkeiten von Remedy Entertainment präsentieren wird.

Eine weitere Laudatorin der diesjährigen Game Awards ist Schauspielerin und Synchronsprecherin Laura Bailey. Sie erhielt für die Darstellung von Abby (The Last of Us: Part II) im Jahr 2020 den Award für die Beste Performance.

Unerwartete Laudatoren

Etwas überraschender dürfte die Ankündigung von Schauspieler Aaron Paul gewesen sein. Auch erst ist als Laudator der Game Awards 2024 vorgesehen. Diese Meldung kam für viele unerwartet, da Paul bisher wenig mit Gaming zu tun haben schien. Vielleicht gibt es kommenden Freitag eine entsprechende Ankündigung.

Ebenso ungewöhnlich ist der Aufritt des bekanntesten Altherrenduos der Tv-Geschichte: Statler und Waldorf aus der Muppet Show sollen Freitagnacht ebenfalls als Laudatoren auf der Bühne zu sehen sein. Bei dieser Ankündigung merkte ein Twitter-User an: „Ihr alle wisst, dass wir für Videospiele reinschalten, ja? Das sind nicht die Oscars.“ Andere User zeigten sich von dieser Meldung eher begeistert und wollten nun auf jeden Fall einschalten.

Performances des Abends

Auch abseits der Gaming-Ankündigungen sollen die diesjährigen Game Awards unterhalten. Dazu tragen in diesem Jahr unter anderem die Twenty One Pilots und Pedro Eustache, der „Flute Guy“, bei. Diese ungewöhnliche Duo soll ein „explosives Medley“ bereithalten. Auch Rapper Snoop Dogg soll Freitagnacht performen.

Zu guter Letzt wurde in der letzten Nacht der Hype-Trailer der diesjährigen Game Awards enthült. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die Titel, die wir in diesem Jahr erleben werden. Apropos Gaming-Titel: falls ihr euch auch an dieser Stelle fragt, wer die diesjährigen Nominierten sind, schaut doch einfach in der folgenden Meldung vorbei. Mehr zu der extravaganten Preisverleihung erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.