Das seit 2018 aktive AdHoc Studio hat sein erstes Projekt angekündigt: Dispatch. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der diesjährigen Game Awards, wo Schauspieler Aaron Paul und Synchronsprecherin Laura Bailey den Titel erstmals präsentierten. Für Paul (bekannt aus Breaking Bad) ist es das erste Gaming-Projekt. Als Synchronsprecher ist er bereits in der Netflix-Serie Bojack Horseman tätig gewesen. Bailey hingegen gilt als als Synchronsprecher-Veteranin. Dass die beiden ihren Bekanntheitsgrad aus unterschiedlichen Medien beziehen, betonten sie auch während ihrer Laudatio.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In „Dispatch“ schüpfen die Spieler in die Rolle von Robert Robertson, besser bekannt als Mecha Man, dessen Mecha-Anzug in einem Kampf gegen seinen Erzfeind zerstört wurde. Dieser Rückschlag zwingt ihn dazu, einen Job in einem Superhelden-Dispatch-Center in Los Angeles anzunehmen – allerdings nicht als Held, sondern als Dispatcher. Hier ist er dafür verantwortlich, eine Gruppe von rehabilitierten Ex-Superbösewichten zu managen, während er gleichzeitig versucht, Beziehungen zu Kollegen zu navigieren und seinen Anzug wieder aufzubauen, um eines Tages Rache zu nehmen.

Das Spiel legt großen Wert auf die Entscheidungsfreiheit der Spieler. Jede Handlung beeinflusst die Geschichte: Vom lockeren Geplänkel in der Pause bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen im Einsatz wirken sich die Entscheidungen auf die Loyalität und Dynamik der Helden sowie den Verlauf der Handlung aus.

Strategie trifft auf Erkundung und Humor

„Dispatch“ kombiniert eine tiefgehende Erzählung mit strategischen Elementen. Spieler nutzen eine Strategiekarte, um laufende Notfälle zu überprüfen und passende Helden zu entsenden – oder auch die falschen. Dabei gilt es, Risiken und Belohnungen abzuwägen, da jede Wahl langfristige Konsequenzen für das Team und die Stadt haben kann.

Darüber hinaus müssen die Spieler die individuellen Eigenheiten der Helden bewältigen. Jeder bringt Fehler und Ballast mit, die es zu managen gilt, um das Team zusammenzuhalten. Durch das Freischalten neuer Fähigkeiten und Upgrades können die Helden im Einsatz effektiver werden.

Verfügbarkeit & Erwartungen zu Dispatch

Laut AdHoc Studio soll Dispatch auf PC und Konsolen erscheinen. Auf welchen Konsolen der Titel genau erscheinen soll, ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Was das Release-Datum angeht, so wissen wir bisher nur, dass der Titel in 2025 erscheinen soll. Konkretere Angaben werden also erst in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

AdHoc Studio wurde von „Industrie-Veteranen“ gegründet, die bei den ehemaligen Telltale Studios, bei Ubisoft und bei Night School Studio tätig waren. Hier haben sie unter anderem an Projekten wie „The Walking Dead“ mitgewirkt. Anhand dieser Informationen können wir davon ausgehen, dass Dispatch, einige knifflige Entscheidungen für uns bereithalten wird. Noch mehr zu den Game Awards findet ihr in der folgenden Meldung.