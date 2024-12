Die Abenteuer eines Hexers sind voller Action und Monsterjagden, doch für Fans von The Witcher gibt es mehr als nur Bauern retten und epische Schlachten schlagen: Gwent ist der liebste Zeitvertreib eines Hexers auf dem Pfad. Dieses strategische Kartenspiel hat in The Witcher 3 Kultstatus erreicht und sich sogar zu einem eigenständigen Spiel entwickelt. Nun steht fest, dass Gwent auch in The Witcher 4 wieder dabei sein wird. Aber was macht dieses Kartenspiel so besonders, und welche Überraschungen könnten die Entwickler für die Zukunft bereithalten?

Gwent – Ein Spiel für die Ewigkeit

In The Witcher 3 entpuppte sich Gwent als eine der fesselndsten Nebenbeschäftigungen. Zwei Spieler treten strategisch mit ihren selbst zusammengestellten Decks gegeneinander an. Diese Decks bestehen aus Karten, die Kreaturen, Schauplätze und Ereignisse aus dem Witcher-Universum zeigen, was sowohl die Immersion als auch den Spielspaß enorm steigert. Besonders der Sammelaspekt, durch den Spieler mächtigere Karten gewinnen und ihre Strategien verfeinern konnten, sorgte dafür, dass viele Stunden in dieses „Spiel im Spiel“ investiert wurden.

Mit der Ankündigung von The Witcher 4 haben die Entwickler von CD Projekt Red die Rückkehr von Gwent bestätigt – ein Wunsch, den die Community lautstark geäußert hatte. Die kreative Tiefe, die sich bereits in der Standalone-Version und dem Spin-Off Thronebreaker zeigte, lässt darauf schließen, dass Gwent in der neuen Fortsetzung noch mehr strategischen Reiz entfalten könnte. Story-technisch würde es definitiv auch passen. Schließlich ist es nur logisch, dass Ciri von ihrem Ziehvater Geralt neben dem Hexerhandwerk, auch die Leidenschaft für Tavernen-Glücksspiele mitbekommen hat.

Gwent in der Zukunft der Witcher-Reihe

Die Entwickler bleiben noch geheimnisvoll, doch es gibt Hinweise darauf, wie sich Gwent in The Witcher 4 weiterentwickeln könnte. Neue Karten könnten Orte und Kreaturen aus der erweiterten Welt des Spiels abbilden, was Fans weitere Einblicke in die Lore ermöglichen würde. Denkbar ist auch, dass Turniere größere Questreihen eröffnen und mit einzigartigen Belohnungen aufwarten.

CD Projekt Red hebt hervor, dass Gwent nicht bloß eine Hommage an frühere Titel ist, sondern weiterhin einen festen Platz im Hexer-Universum hat. Mit neuen Mechaniken und einer intensiveren Einbindung in die Hauptstory könnte das Spiel im Spiel also erneut ein echtes Highlight sein. Fans dürfen gespannt sein, welche taktischen Herausforderungen und spannenden Geschichten Gwent in The Witcher 4 bereithält.