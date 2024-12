Die Gamingbranche zieht weiter an. Der Erfolg der vielen unterschiedlichen Genres, die sich unter dem Begriff Gaming versammeln, ist nicht zu übersehen. Angefangen bei den schnellen bunten Spielen im Online Casino bis hin zu komplexen Openworld-Inszenierungen, die sich mit der Realität messen können, ist alles dabei. Immer wieder werden neue Trends vorgestellt und modernste Technologien integriert. Diese garantieren Bewegung auf dem Spielemarkt und sorgen für die Umsetzung vormals undenkbarer Ideen und Konzepte. Diese 5 Trends sind an die Blockchain-Technologie gekoppelt, deren volles Potenzial noch längst nicht ausgereizt ist.

Manipulationsfreie Casinospiele

Einige Funktionen der Blockchain werden immer stärker bei den Online Casinos angewendet. Dabei handelt es sich nicht nur um digitale Münzen. Vielmehr ermöglichen Blockchain-Anwendungen, dass Ergebnisse schnell und unwiderruflich aufgezeichnet werden. Eine Manipulation bei den Ergebnissen ist damit so gut wie ausgeschlossen. Nicht nur Ergebnisse werden seriös, schnell und unveränderbar gespeichert, gleiches gilt auch für persönliche Daten, getätigte Einzahlungen, Auszahlungen und Gewinne

Die Auswahl an Spielen ist in den virtuellen Spielotheken besonders groß. Wer bei dieser riesigen Auswahl nicht weiß, welche Titel zu empfehlen sind, schaut sich Bewertungen der beliebtesten online Spielautomaten an und testet Demoversionen. Danach kann es mit dem Spielen in Casinos losgehen, die gesteigerte Sicherheit mit Blockchain bieten.

NTFs im Überflug

Ausgewiesene Blockchain-Spiele sind auf dem Vormarsch. Im Mittelpunkt stehen die NFTs, die aus einem normalen online Spiel ein Blockchain-Spiel machen. NFTs sind Non-Fungible-Token, mit denen es möglich wird, digitale Elemente einem Besitzer zuzuordnen. Auf dieser Basis entsteht ein Wert für Fotos, Bilder, Skins und Tools in den Spielen.

In den NFT-Spielen können Nutzer eigene Werte erspielen oder erschaffen, die im Nachhinein auf den entsprechenden Marktplätzen getauscht und verkauft werden. Einige der Top-Spieleentwickler wie Ubisoft arbeiten daran, NFT-gestützte Aktionen zu integrieren. Mit Digits hat Ubisoft die ersten NFTs geschaffen, die an eine Seriennummer und einen speziellen Besitzer gebunden sind. Sie werden auf der Blockchain mit Proof-of-Stake-Protokollen gesichert.

Virtueller Immobilienmarkt

Das System der NFTs kann noch weiter getrieben werden. In einigen Spielen ist es bereits möglich, nicht nur einzelne Charaktere oder besondere Objekte und Skins zu kaufen, sondern auch Immobilien und Grundstücke. Dies eröffnet der Marketingbranche ganz neue Perspektiven. Bekannte Marken nutzen populäre Spiele wie Roblox, um die Millionen große Fangemeinschaft zu bewerben.

Die Reichweite einer Marke lässt sich virtuell bei der neuen Generation von Spielern noch besser vergrößern. Einige Marken, die in den Spielen des Roblox-Universums zu finden sind, sind beispielsweise Walmart, Fenty Beauty + Skin Experience, Hello Kitty oder Ralph Lauren mit The Ralph Lauren Winter Escape. Dass sich weltweite Marken mit Spielen in Roblox beteiligen, zeigt, wie wichtig diese Entwicklung zu nehmen ist.

Nachhaltigkeit mit neuen Kryptowährungssystemen

Der hohe Energieverbrauch einiger Kryptowährungen wie dem Bitcoin haben für Diskussionen gesorgt. Vor allem der Trend Umweltfreundlichkeit lässt sich schwer mit den hohen Energiezahlen dieser Kryptowährung verbinden. Neue Münzen haben das Problem erkannt und versuchen dies mit effizienteren Protokollen zu beheben.

Ethereum ist eine der Münzen, die in Sachen Nachhaltigkeit einiges investiert hat. Der Sprung von Ethereum zu Ethereum 2.0 ist groß. Ethereum 2.0 nutzt einen anderen Konsensmechanismus (Proof-of-Stake). Damit konnte der Energieverbrauch um ein Vielfaches reduziert werden. Der Mining-Prozess, der den hohen Energiekonsum bei Bitcoin verursacht, ist nicht mehr notwendig. Diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen, denn grüne Kryptomünzen werden stärker in den Fokus rücken.

Web3-Gaming im Ausbau

Der Begriff Web3 ist seit geraumer Zeit im Umlauf. Das neue Internet soll Grenzen überschreiten, diese sogar komplett abbauen. Das ist für die Gamingbranche natürlich sehr interessant, denn es bedeutet, dass man einfach auf allen Endgeräten spielen kann, ohne dabei das eigene Konto zu verlieren.

Spielstände werden von der Konsole zum PC und zwischen verschiedenen Plattformen übernommen. Die Angst, das gerade erreichte Level zu verlieren, wird damit unbegründet. Hinzu kommt, dass die Kommunikation zwischen Spielern, die verschiedene Endgeräte nutzen, vereinfacht wird.

Aktuell sind vor allem die Play-to-Earn-Spiele besonders populär bei Web3-Systemen. Der Transfer von virtuellen Werten in die echte Welt ist möglich. Das bedeutet, dass man Punkte, Credits oder Münzen, die man in einem Spiel erarbeitet hat, in die reale Welt transferieren kann, um echte Dinge zu erstehen. Grund dafür ist die Blockchain, die hinter den Spielen in Web3 steht.

Damit entfallen zentralisierte Zahlungsoptionen. Es werden dezentrale Kryptowährungen genutzt, die oft Smart-Contracts verwenden, um transparente und automatisierte Transaktionen zu erzeugen. Ein Vermittler wird überflüssig. Spieler können direkt aus dem Spiel heraus Werte verkaufen, kaufen und handeln, ohne dass dafür ein Kontrollorgan notwendig wird.

Fazit

Blockchain ist ein wichtiger Aspekt des modernen Gamings. Viele neue Titel integrieren Konzepte der Blockchain und nutzen diese, um im Spiel Mehrwert, Sicherheit und Transparenz zu erzeugen. Dabei werden Kryptowährungen als sichere und anonyme Zahlungsmethoden eingesetzt oder komplett neue Wertkonzepte geschaffen, wie dies mit Web3 möglich ist.

Es gibt weitere Trends und Konzepte, die sich in den kommenden Jahren auf die Gamingbranche auswirken werden. Hierunter fallen AR und VR, die in Verbindung mit Blockchain neue innovative Ideen versprechen. Ein Augenmerk muss auch auf DAO (Dezentralisierte Autonome Organisationen) liegen, die zwar nicht oft besprochen werden, doch in Zukunft die Gamingwelt mitbestimmen werden.