Der Xbox und PC Game Pass startet vielversprechend ins Jahr 2025 und bietet wieder eine breite Auswahl an neuen Spielen. Ein besonderes Highlight ist der neueste Ableger der beliebten Sniper-Elite-Serie: Sniper Elite: Resistance. Dieser Third-Person-Shooter entführt die Spieler in den Zweiten Weltkrieg, wo sie an der Seite der französischen Résistance kämpfen. Die legendäre Kill-Cam ist natürlich wieder mit von der Partie, ebenso wie ein Koop-Modus für die gesamte Kampagne. Als Agent Harry Hawker müssen Spieler eine mächtige Geheimwaffe zerstören, bevor sie den Nazis in die Hände fällt.

Neben diesem Blockbuster bereichern weitere Titel den Game Pass. So schlüpfen Spieler in Carrion (verfügbar ab 2. Januar) in die Rolle eines furchteinflößenden Monsters, das sich an seinen menschlichen Peinigern rächt. Ab dem 7. Januar bietet Road 96 ein spannendes narratives Abenteuer, in dem Entscheidungen die Handlung maßgeblich beeinflussen. Im weiteren Verlauf des Monats warten Eternal Strands (28. Januar) mit magischen Kämpfen und Citizen Sleeper 2: Starward Vector (31. Januar), ein Rollenspiel mit Cyberpunk-Atmosphäre, auf alle Abonnenten.

Abschiede und die Dynamik des Game Pass

Doch wo neue Spiele kommen, müssen andere weichen. Am 15. Januar verlassen sechs Spiele den Game Pass, darunter Exoprimal, ein actionreicher Titel mit futuristischen Dinosaurierkämpfen, und Insurgency: Sandstorm, ein realistischer taktischer Shooter. Auch das atmosphärische Those Who Remain und das kreative Bau- und Managementspiel Common’hood sind betroffen.

Die Dynamik des Game Pass bietet Spielern jedoch stets die Möglichkeit, neue Welten zu entdecken und bekannte Klassiker zu genießen. Dennoch könnte es sich lohnen, einige der abgehenden Titel noch schnell zu spielen, bevor sie aus dem Abo verschwinden. Insgesamt sorgt Microsofts Spiele-Abo weiterhin für Abwechslung und bleibt ein zentraler Bestandteil der Gaming-Landschaft – besonders durch die regelmäßige Aktualisierung mit hochwertigen Spielen und neuen Erlebnissen.