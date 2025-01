Am Valentinstag können Fans des preisgekrönten Elden Ring einen exklusiven Einblick in die neue Erweiterung Nightreign werfen. Die Beta bietet Spielern die Chance, das Zwischenland in einer völlig neuen Form zu erleben. FromSoftware wagt sich mit einem Koop-Roguelike-Ansatz in unbekannte Gefilde, während das bewährte Dark-Fantasy-Flair erhalten bleibt.

Der Netzwerktest findet zwischen dem 14. und 17. Februar 2025 statt, ist jedoch nur auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort auf der offiziellen Seite von Bandai Namco registrieren. PC-Spieler müssen sich noch bis zum vollständigen Release gedulden, doch schon die Beta dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Beta-Termine und Herausforderungen

Die Beta wird in fünf Timeslots ausgetragen, die teilweise echte Frühaufsteher erfordern:

Freitag, 14. Februar: 12–15 Uhr

12–15 Uhr Samstag, 15. Februar: 4–7 Uhr und 20–23 Uhr

4–7 Uhr und 20–23 Uhr Sonntag, 16. Februar: 12–15 Uhr

12–15 Uhr Montag, 17. Februar: 4–7 Uhr

Insgesamt stehen 15 Stunden Gameplay bereit, verteilt auf unterschiedliche Tageszeiten. Besonders die nächtlichen und morgendlichen Slots dürften für Spieler in Europa zur Herausforderung werden – ein echter Test für die Hingabe der Community.

Neue Wege im Zwischenland

Mit Nightreign betritt FromSoftware mutig neues Terrain. Die Roguelike-Elemente und Koop-Möglichkeiten setzen frische Akzente und erweitern die Spielmechanik um spannende Herausforderungen. Gleichzeitig bleibt das Zwischenland seiner düsteren Atmosphäre treu, die Fans der Souls-Reihe so schätzen. Die Beta bietet nicht nur eine Vorschau auf das Gameplay, sondern auch die Chance, Feedback direkt an die Entwickler zu geben. So gestalten die Teilnehmer die Zukunft des Spiels aktiv mit.