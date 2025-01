Gestern veröffentlichte Sony Pictures einen „First Look“-Clip zur kommenden Verfilmung des erfolgreichen Horrorspiels Until Dawn. Der Film wird von David F. Sandberg (Shazam!) inszeniert und soll am 25. April 2025 in die Kinos kommen. Die Verfilmung verspricht eine eigenständige Geschichte, die das Universum des Spiels erweitert und mit einem neuen Cast frischen Wind in die düstere Welt bringt.

Zeitschleifen als zentrales Element

Die Verfilmung orientiert sich am Ton und Stil des Originals, setzt jedoch auf ein innovatives Konzept. Wie Sandberg erklärt: „Der Film hat diese Mechanik, bei der Dinge von vorne beginnen, und die Figuren bekommen die Chance, es erneut zu versuchen.“ Dabei ist jedes erneute „Zurückkommen“ mit einer neuen Herausforderung verbunden, die die Protagonisten meistern müssen, um zu überleben. „Jedes Mal, wenn sie zurückkommen, ist es, als wären sie in einem neuen Horrorgenre. Um zu überleben, müssen sie bis zum Morgengrauen durchhalten“, so Sandberg weiter.

Die Handlung

Sony Pictures hat außerdem eine offizielle Synopsis veröffentlicht. Ein Jahr nach dem Verschwinden ihrer Schwester Melanie begeben sich Clover und ihre Freunde in ein abgelegenes Tal, um Antworten zu suchen. Doch was sie finden, ist ein tödliches Spiel: Ein maskierter Killer lauert ihnen auf und tötet sie nacheinander – nur damit sie die gleiche Nacht immer wieder durchleben müssen. Mit jedem erneuten Durchlauf wird die Bedrohung noch grausamer, und die Gruppe erkennt bald, dass ihre Wiederholungen begrenzt sind. Ihr einziges Ziel: den Morgen zu erleben.

Die Besetzung von Until Dawn

Der Film kann mit einem vielversprechenden Ensemble aufwarten, darunter Odessa A’zion, Ella Rubin, Belmont Cameli, Maia Mitchell, Michael Cimino und Ji-young Yoo. Fans des Spiels dürfen sich zudem auf Peter Stormare freuen, der erneut in seiner Rolle als Dr. Hill zu sehen sein wird. „Der Film wird voller neuer Charaktere und Opfer sein und eine brandneue Geschichte mit vielen Wendungen erzählen“, sagte Stormare während Sonys CES-2025-Präsentation.

Die Veröffentlichung des „First Look“-Videos steigert die Vorfreude auf die Horror-Verfilmung. Mit der Kombination aus Zeitschleifen, verschiedenen Horror-Genres und einer spannenden neuen Handlung verspricht Until Dawn eine interessante Erweiterung des beliebten Franchises zu werden. Im letzten Jahr ist das Remaster des beliebten Horrorgames erschienen. Dazu findet ihr alles in der folgenden Meldung. Noch mehr Infos zum Film findet ihr auf Facebook, Instagram und TikTok.