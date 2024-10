Das beliebte Horror-Adventure Until Dawn ist endlich zurück und ab sofort für PlayStation 5 und PC erhältlich. Während Supermassive Games den Titel im Jahr 2015 ursprünglich entwickelt hatte, hat das Studio Ballistic Moon das Game nun für die neueste Hardware-Generation überarbeitet. Das Remake will mit neuer Technologie auftrumpfen, doch sorgt der Titel bei der Community für eine Menge Kritik.

Die neue Version von Until Dawn glänzt durch zahlreiche grafische Upgrades. Die Unreal Engine 5 bringt die düstere Atmosphäre der Blackwood Mountain-Lodge noch eindrucksvoller zur Geltung. Dank Raytracing, variablen Bildraten und Unterstützung von NVIDIA DLSS 3 sowie AMD FSR 3 sieht das Spiel besser aus denn je. Wer einen leistungsstarken PC besitzt, kann die düsteren Szenen mit bis zu 60 FPS in 4K genießen. Auch die Unterstützung von DualSense-Controllern auf dem PC sorgt für ein intensiveres Erlebnis, dank haptischem Feedback und adaptiven Triggern.

Ein besonderes Highlight für viele Fans ist die überarbeitete Kameraführung. Sie macht Until Dawn zu einem wahrlich cineastischen Horrorerlebnis, worauf sich der ursprüngliche Entwickler Supermassive Games in den letzten Jahres spezialisiert hat. Zugleich bietet die Neuauflage eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, um das Spiel barrierefreier zu gestalten.

Kritik an Preis und fehlenden Neuerungen

Trotz der technischen Verbesserungen wird das Remaster von Until Dawn nicht überall positiv aufgenommen. Besonders die Preisgestaltung von 69,99 Euro sorgt in der Community für hitzige Diskussionen. Viele Fans des Originals kritisieren den hohen Preis, da das Remake inhaltlich kaum Neuerungen bietet. Im Vergleich zu anderen Remakes wie The Last of Us Part 2, das für 49,99 Euro veröffentlicht wurde, erscheint der Preis des Until Dawn-Remakes vielen zu hoch. Auch gibt es keine kostengünstige Upgrade-Option für Besitzer der ursprünglichen PS4-Version.

Gute Atmosphäre, schaurige Technik

Die ersten Rezensionen zum Until Dawn-Remaster fallen gemischt aus. Auf Metacritic erhält das Spiel eher durchwachsene Meldungen mit 71 Zählern im Metascore sowie 7.3 Punkten im User Score. Die überarbeitete Grafik und die cineastische Präsentation werden gelobt, insbesondere von Seiten wie COGconnected und PlayStation Universe, die das immersive Storytelling und die Atmosphäre hervorheben.

Allerdings berichten einige Nutzer von Problemen mit der Optimierung. Auf Plattformen wie Steam äußern sich Spieler negativ über technische Mängel wie stotternde Bildraten und die Notwendigkeit eines PlayStation Network-Kontos für die PC-Version. Einige Spieler gehen sogar so weit, das Remaster als unnötig zu bezeichnen. Stattdessen empfehlen sie das Original aus dem Jahr 2015 zu spielen, das für einen Bruchteil des Preises erhältlich ist.

Until Dawn: Ein düsterer Trip mit Licht und Schatten

Während das Remake von Until Dawn grafisch und atmosphärisch überzeugt, sorgen die fehlenden inhaltlichen Neuerungen und der hohe Preis für geteilte Meinungen. Für Spieler, die das Original verpasst haben, bietet die Neuauflage dennoch eine hervorragende Möglichkeit, in den alptraumhaften Horror von Blackwood Mountain einzutauchen. Ob sich der Kauf für Fans des Originals lohnt, bleibt jedoch umstritten.

Weitere Infos zu Until Dawn erhaltet ihr in der folgenden Übersicht. Wir wünschen euch viel Spaß in der diesjährigen Grusel-Saison.