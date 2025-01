Fans des beliebten Spiels „Final Fantasy XIV“ können sich auf ein besonderes Highlight freuen: Der Verlag altraverse hat bekannt gegeben, dass er die Kurzgeschichtensammlung „Final Fantasy – Chroniken des Lichts“ erstmals in deutscher Sprache herausbringen wird. Geplant ist die Veröffentlichung für Mai 2025.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Werk, das aus 25 Kurzgeschichten besteht, bietet tiefe Einblicke in das faszinierende Universum von Final Fantasy XIV. 21 der Geschichten sind bereits in digitaler Form verfügbar, während vier neue Kapitel exklusiv für die Sammlung geschrieben wurden. Diese machen das Buch zu einem besonderen Schmankerl für alteingesessene Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Die Geschichten stammen von verschiedenen Autoren, die mit ihren Beiträgen unterschiedliche Perspektiven auf die Welt von Hydaelyn werfen.

Visuell untermalt werden die Texte von Toshiyuki Itahana, der durch seine Illustrationen den Charakteren und Geschichten eine besondere Tiefe verleiht. Itahana ist bekannt für seine langjährige Arbeit an der „Final Fantasy“-Reihe und bringt seinen unverkennbaren Stil in diese Sammlung ein. Besonders erfreulich ist, dass das Buch in einer hochwertigen Hardcover-Ausgabe im Großformat erscheinen wird, was die Illustrationen besonders zur Geltung bringt. Der Preis für die deutsche Ausgabe liegt bei 24,00 Euro.

Mehr Final Fantasy für alle!

Zuvor war „Final Fantasy – Chroniken des Lichts“ nur in limitierter Auflage über den Square Enix Webshop verfügbar, wodurch es nur wenigen Fans vorbehalten war. Dank altraverse wird die Sammlung nun einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Dies ist nicht nur eine Chance für langjährige Anhänger, ihre Sammlung zu erweitern, sondern auch für neue Leserinnen und Leser, in die Welt von „Final Fantasy XIV“ einzutauchen.

Mit dieser Ankündigung baut altraverse sein Portfolio an hochwertigen Manga- und Buchveröffentlichungen weiter aus. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung von Anime- und Gaming-bezogenen Inhalten einen Namen gemacht und trifft mit „Final Fantasy – Chroniken des Lichts“ erneut den Nerv der Zeit. Interessierte können das Buch bereits in Kürze vorbestellen, um sich eines der Exemplare zu sichern.

„Final Fantasy – Chroniken des Lichts“ bietet nicht nur spannende Geschichten, sondern auch einen erweiterten Blick auf die Lore eines der erfolgreichsten Online-Rollenspiele der Welt. Für Fans und Sammler ist diese deutsche Ausgabe ein absolutes Muss. Mehr zu Final Fantasy XIV findet ihr in der folgenden Übersicht.

Quelle: JP Games