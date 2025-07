Gefährliche Ähnlichkeit – wie ein Spiel zur juristischen Schlacht führte

In der Welt der Videospiele werden Ideen oft geteilt, weiterentwickelt oder inspiriert – doch manchmal ist die Grenze zwischen Hommage und Kopie schwer zu erkennen. Genau diese Grenze soll nun zwischen Sony und Tencent massiv überschritten worden sein. Im Zentrum des Streits steht „Light of Motiram“, ein kommendes Actionspiel, das laut Sony nicht nur optisch, sondern auch konzeptionell zu stark an die erfolgreiche Horizon-Reihe erinnert.

Das Spiel entsteht beim Tencent-Studio Polaris Quest, ist bereits auf Steam gelistet und hat mit seiner grafischen Gestaltung und der weiblichen Protagonistin große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ausgerechnet diese Hauptfigur – eine rothaarige Kämpferin mit Bogen in einer futuristischen Wildnis – erinnert laut Sony frappierend an Aloy, die Heldin von Horizon Zero Dawn und Forbidden West. Fans im Netz sprechen bereits von einer „frechen Kopie“.

Doch laut Sony reicht die Ähnlichkeit weit über das Äußere hinaus: Auch Spielmechaniken, visuelles Design und Marketing-Materialien sollen zu nah an der Originalreihe liegen. Besonders brisant: Tencent soll zuvor sogar aktiv versucht haben, sich die Rechte an der Horizon-IP zu sichern – Sony lehnte jedoch ab. Kurz darauf tauchte Light of Motiram auf.

Was für Außenstehende wie ein kurioser Fall klingt, entwickelt sich nun zu einem ernsthaften Prozess. Sony reichte am 25. Juli in Kalifornien Klage wegen Urheber- und Markenrechtsverletzungen ein – inklusive Forderung nach Geschworenenprozess.

150.000 Dollar pro Spiel – Sony will das Projekt stoppen

In der Anklage fordert Sony nicht nur Schadensersatz in Höhe von bis zu 150.000 Dollar pro betroffenen Werk der Horizon-Reihe – es geht auch um ein sofortiges Vertriebsverbot. Die Marketingmaterialien von Light of Motiram will man beschlagnehmen und vernichten. So die Forderung, denn Sony wirft Tencent vor, gezielt eine Verwechslungsgefahr geschaffen zu haben. Alles, um vom Erfolg der Originalserie zu profitieren.

Laut Gerichtsdokumenten habe die Darstellung von Tencent für viele Spieler sogar den Eindruck erweckt, Light of Motiram sei ein neues Horizon-Spiel. Ein Image, das Sony empfindlich stören dürfte, zumal das Unternehmen an weiteren Fortsetzungen arbeitet. Die juristische Eskalation scheint somit auch ein Kampf um die Zukunft der Marke zu sein.

Der Fall ist deshalb besonders heikel, weil Tencent als einer der größten Investoren der Gaming-Welt gilt. Mit Beteiligungen an Studios wie Epic Games, Ubisoft und sogar FromSoftware. Ein öffentliches Gerichtsverfahren zwischen zwei solchen Schwergewichten dürfte Signalwirkung für die gesamte Branche haben.

Ob Light of Motiram je erscheinen wird, bleibt offen. Das Spiel steht nach wie vor auf Steam zum Vormerken bereit – ein konkreter Releasetermin fehlt. Sony aber macht deutlich: Wenn es um das Herzstück einer ihrer erfolgreichsten Marken geht, kennt man offenbar keine Gnade.