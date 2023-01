Please enable JavaScript play-rounded-fill



Laut einem Gerücht soll eine Neuauflage von Horizon Zero Dawn in Arbeit sein. Diese soll allerdings nicht beim ursprünglichen Entwickler Guerrilla Games entstehen. Aber mal ernsthaft… brauchen wir tatsächlich schon ein Remaster von dem Game?!

Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Gerade kursiert ein Gerücht im Netz, dass Sony mit einem Entwicklerstudio an einem Remake von Horizon Zero Dawn arbeitet. Die Info stammt von Insider Colin Moriarty, der in seinem Sacred Symbols Podcast darüber spricht. Da sich dieser allerdings hinter einer Patreon-Paywall verbirgt, haben wir unsere Informationen von Comicbook übernommen. Laut Moriarty ist das ursprüngliche Studio Guerrilla Games nicht mit der Entwicklung beauftragt, was natürlich die Frage nach dem Warum aufwirft.

Horizon Call of the Mountain

Ein Grund dafür könnte sein, dass Guerrilla Games gerade mit weiteren Horizon-Projekten beschäftigt ist. Schließlich steht zum einen das VR-Spin-off Horizon Call of the Mountain in den Starlöchern. Dieses soll bereits am 22. Februar zusammen mit PlayStation VR2 auf dem Markt erscheinen.

Zum anderen kündigte man im Dezember den Horizon Forbidden West DLC Burning Shores an. Dieser soll am 19. April exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

Außerdem hatte Guerrilla erst kürzlich bestätigt, dass man an einem Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum arbeite.

Braucht es ein Remake von Horizon Zero Dawn?

Kurz gesagt (und zumindest nach unserer Meinung): Nein. Horizon Zero Dawn ist erst 2017 für die PlayStation 4 erschienen und sieht nach wie vor großartig aus. Außerdem stellt sich die Preisfrage. Was dürfte ein solches (wohlmögliches) exklusives Remaster für die PlayStation 5 denn kosten? Wenn uns solche horrenden Preise wie bei The Last of Us: Part I erwarten, dürften wohl erst recht die meisten Fans herzlich darauf verzichten wollen.

Ob an diesem Gerücht wirklich etwas dran ist, werden wir wohl erst in Zukunft erfahren können.