Guerrilla und PlayStation präsentierten während der diesjährigen The Game Awards ein Doppelpack an neuen Informationen. Zum einen enthüllte man den kommenden DLC zu Horizon Forbidden West. Zum anderen stellte man einen neuen Trailer zu dem VR-Spin-off Horizon Calll of the Mountain vor.

Aloys Mission an der Westküste des amerikanischen Kontinents ist noch nicht vorbei. Ein neuer Trailer zu Horizon Forbidden West stellte den DLC Burning Shores vor. In der Erweiterung reist die mutige Heldin zu den Ruinen von Los Angeles, die entweder über das Wasser oder auf dem Rücken eines Sonnenflügels erkundet werden können. Allerdings bietet die einstige Metropole nicht nur wunderschöne Landschaften und Überreste von einst majestätischen Bauwerken. Auch eine riesige Maschinenbedrohung rückt näher und stellt SpielerInnen vor neue Herausforderungen.

Wie Guerilla ankündigt, wird der DLC exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, da man die „großartige Vision technisch und kreativ umsetzen“ wolle.

Darüber hinaus veröffentlichten Guerilla einen neuen Gameplay-Trailer zu Horizon Call of the Mountain. Die der kurze Clip zeigt, werden wir uns in dem VR-Spin-off nicht nur in tropischen Gebieten aufhalten. Auch frostige Gefilde in den hohen Bergen werden Teil des kommenden Adventures.

Während Horizon Call of the Mountain bereits am 22. Februar für PlayStation VR2 erhältlich sein wird, erscheint Horizon Forbidden West: Burning Shores am 19. April exklusiv für die PlayStation 5. Weitere Infos zum zweiten Teil der Horizon-Reihe findet ihr in unserer Übersicht.