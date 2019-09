Der unabhängige Entwickler Roofkat hat heute angekündigt, dass sein Debüttitel WarpThrough Ende 2019 auf Steam und itch.io für PC erhältlich sein wird. WarpThrough ist ein 2D-Arcade-Plattformer, in dem man durch im Arena-Stil gehaltenen Level von Portal zu Portal gelangen muss. Bei jedem Sprung durch die Dimensionen sammelt man Punkte. In jedem Level erscheinen interdimensionale Monster, die man eliminieren muss. Das Problem bei der Sache? Du kannst deine Angriffe nur aufladen, während du stillstehst!

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Du beginnst das Spiel in der Rolle von Charlotte, die eines Tages aufwacht und feststellt, dass Monster aus einer anderen Dimension ihre Welt überfallen haben. Glücklicherweise hat ihr Vater Manor eine interdimensionale Warp-Maschine erfunden. Leider hat die Maschine Charlottes beste Freunde Three und Ebbie sowie Ebbies Hund Ball verschlungen. Daher beschließt sie, sich in die andere Dimension zu begeben, um ihre Freunde zu retten. Die von ihr bei der wilden Jagd durch die Level befreiten Freunde werden dabei als spielbare Charaktere freigeschaltet. Jeder von ihnen besitzt jeweils eigene, einzigartige Angriffe!















WarpThrough bietet eine Story-Kampagne, einen Arcade-Modus mit lokaler Koop-Option, in dem Spieler beliebig Level und freigeschaltete Charaktere wählen können. Außerdem gibt es eine wöchentliche Herausforderung, die das Geschick der Spieler bis an seine Grenzen austestet. Die wöchentliche Herausforderung verfügt über eine Online-Rangliste, mit der Spieler sich weltweit vergleichen und messen können!

Charlotte kann einen tödlichen Feuerschlag einsetzen, der sie in eine vom Spieler gewählte Richtung schleudert. Three besitzt einen mächtigen Laser, der mehrere Feinde durchschlagen kann. Nur mit dem Zielen hat er so seine Probleme… Manor benutzt elektrische Fallen, um seine Gegner auszuschalten. Für ihn ist es also wichtig, die Bewegungen seiner Feinde richtig vorherzusagen. Ebbie geht gerne mit ihrem Hund Ball spazieren, der sich aller Monster in seinem Weg annimmt. Allerdings hat er manchmal Probleme eben diesen Weg zu finden – besonders wenn er wieder mal einschläft.

WarpThrough erscheint Ende 2019 für PC auf Steam und itch.io. Letzterer Link führt euch auch zur spielbaren Demo!