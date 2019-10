In der kommenden Woche erscheint Need for Speed – Heat, der neueste Ableger der Serie aus dem Hause Electronic Arts. Vorab erhalten wir schon einmal einen Launch-Trailer.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tagsüber nehmen die Spieler an offiziell genehmigten Rennen des Speedhunter Showdown teil, um Geld für die Aufrüstung von Fahrzeugen zu verdienen. Die Polizei ist zwar anwesend, verhält sich aber ziemlich ruhig, solange die Sonne scheint. Doch sobald die Sonne in Palm City untergeht, ändert sich alles. Die illegalen Untergrundrennen werden massivst von der Polizei gestört und erschweren den Spielern wie gewohnt die Rennen.

Need For Speed – Heat wird am 8. November für PS4, Xbox One und PC via Origin veröffentlicht.