Nein, das ist kein Scherz.

Heute hat der polnische Publisher PlayWay „I Am Jesus Christ“ angekündigt, der via Steam für den PC veröffentlicht werden soll. Es soll laut Steam „bald“ veröffentlicht werden.

Das Spiel verspricht, ein „realistischer“ Ego-Simulator zu sein, mit dem der Spieler den Weg Jesu Christi selbst verfolgen und von der Taufe bis zur Auferstehung Wunder vollbringen kann.

„Ich bin Jesus Christus“ ist ein realistisches Simulationsspiel, das von Geschichten aus dem Neuen Testament der Bibel inspiriert wurde. Gehen Sie zurück in alte Zeiten und folgen Sie dem gleichen Weg wie vor 2000 Jahren. Das Spiel deckt die Zeit von der Taufe Jesu Christi bis zur Auferstehung ab. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sein mag, einer der privilegiertesten und mächtigsten Menschen der Welt zu sein?



Prüfen Sie, ob Sie alle berühmten Wunder der Bibel wie Jesus Christus vollbringen können. Es ist ein Simulationsspiel und Sie können versuchen, die Welt so zu retten, wie er es tat. Bist du bereit, mit Satan in der Wüste zu kämpfen, Dämonen auszutreiben und kranke Menschen zu heilen? Oder den Sturm im Meer beruhigen?“