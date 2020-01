Entwickler MiHoYo hat bekannt gegeben, dass das Open-World-Action-RPG Genshin Impact auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Es war bereits bekannt, dass das Spiel für PS4, PC, iOS und Android erhältlich sein wird. Dazu gibt es gleich zwei neue Trailer.

Genshin Impact sorgte bei der Enthüllung für Kontroversen, da es stark von Breath of the Wild inspiriert ist. Viele sprachen sogar davon, daß es sich dabei um einen chinesischen Breath of the Wild-Klon handle.

„Vor Äonen gaben die älteren Elementargötter der menschlichen Rasse die Zivilisation, aber die Welt zerbrach bald, als Korruption und Gier ohne Kontrolle wuchsen. Die Götter sahen von ihrem Wohnsitz in Celestia aus zu und wählten die Würdigen aus, die an ihrer Seite sitzen und das Gleichgewicht aufrechterhalten sollten, das die Welt in einem Stück zusammenhält.



Die Welt ist in kulturell einzigartige Umgebungen und Themen unterteilt. Tauchen Sie ein in die Ruinen eines zerstörten Reiches, das mit verbotenen Technologien zu weit gegangen ist, erklimmen Sie riesige gotische Türme mittelalterlicher Festungen, genießen Sie feinen Tee aus Jadepavillons, tanken Sie Kenshis in Sakura-Wäldern und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf in diesem endgültigen Universum. Die epische Hintergrundgeschichte und Überlieferung werden Ihren Wissensdurst über dieses magische Universum bereichern …“