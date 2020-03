I Am Fish ist der Nachfolger des skurrilen, auf Physik basierenden Comedy-Plattformer I Am Bread. Das Spiel erfordert die gleiche Physik und das gleiche Kontrollschema wie I Am Bread, nur diesmal muß man als Fisch in den Ozean entkommen. Findet Nemo lässt grüßen.

I Am Fish wird 2021 als Vollversion veröffentlicht. In dem Spiel navigieren die Spieler einen Fisch auf seiner epischen Reise durch Fallen, Prüfungen und andere Schwierigkeiten, um die Freiheit des Ozeans zu finden. Bossa Studios präsentierte Spielern weltweit ursprünglich drei Prototypen (Pigeon Simulator und Trash Bandits). Das Spiel wurde voll auf Funktionen aufgebaut, die von den Spielern gewünscht wurden.

Heute haben die Spieler von Bossa Studios ein Dankeschön erhalten und ein neues Level für den Prototyp des Spiels erhalten. Das Level kann kostenlos von www.bossapresents.com heruntergeladen werden.