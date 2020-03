Nintendo hat in der neuen Videopräsentation Nintendo Direct Mini eine Liste der Spiele vorgestellt, auf die sich Switch-Nutzer in diesem Jahr freuen können. Auch wurden weitere neue Inhalte für bereits erhältliche Nintendo Switch-Spiele enthüllt. Die wichtigsten Highlights der Nintendo Direct Mini sind unten zusammengefasst.

Ab sofort erhältliche Spiele

Good Job! – Waren ausliefern, den Boden wischen und für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgen – das macht in diesem ausgefallenen Spiel, das von Nintendo veröffentlicht wird, besonders viel Spaß. Es gilt, in einem weitläufigen Bürokomplex ebenso lustige wie herausfordernde Aufgaben zu erfüllen, damit die Arbeit dort reibungslos vonstattengehen kann. SpielerInnen können allein oder im Zwei-Spieler-Modus gemeinsam jobben. Good Job! tritt heute seine Stelle im Nintendo eShop auf Nintendo Switch an.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order – DLC Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom – Im dritten DLC Pack, das ab heute zu haben ist, heißt es „Doctor Doom gegen Marvels First Family“. Das neue Paket fügt dem Action-Rollenspiel die Fantastischen Vier und Doctor Doom als spielbare Charaktere hinzu. Sie alle kämpfen sich durch eine komplett neue Geschichte. Der Erweiterungspass, der auch die DLC Packs 1 und 2 umfasst, lässt sich im Nintendo eShop erwerben.

Update zu Ring Fit Adventure – Das kostenlose Update erscheint heute im Laufe des Tages. Es enthält den neuen Modus Rhythmus-Fit, die Möglichkeit, eine weibliche Stimme für die Sprachausgabe im Spiel auszuwählen und vieles mehr. Im neuen Modus geht es darum, sich möglichst rhythmisch zum Takt von einem Dutzend Musikstücken zu bewegen. Diese stammen aus Ring Fit Adventure selbst, aber auch aus anderen beliebten Nintendo-Titeln, darunter Super Mario Odyssey, Splatoon 2 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.