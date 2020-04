Sega hat die neuste Episode der Humankind „Feature Focus“-Videoserie veröffentlicht. Composing the Music ermöglicht es den Fans, gemeinsam mit Arnaud in seine Arbeit einzutauchen und die Gedanken sowie die Inspiration zu verstehen, die in den Humankind-Soundtrack eingeflossen sind.

“Welche Eigenschaften fließen in die Komposition der Musik für ein Spiel ein, das sich durch die Kombination von 60 unterschiedlichen Nationen auszeichnet? Von Eleganz über Umsicht bis zur Authentizität, sofern sie Arnaud Roy sind, Komponist der musikalischen Untermalung der faszinierenden Spielwelten von Amplitude Studios. Das gesamte Team der Amplitude Studios ist hocherfreut darüber, Arnaud für die Arbeiten am Soundtrack für Humankind erneut begrüßen zu dürfen.”

Der Soundtrack bietet mehr als acht Stunden Musik, über 90 Minuten Orchester- und Chor-Komposition sowie zehn Solisten und Experten für traditionelle Musik, aber auch für spezielle kulturelle Instrumente wie die chinesische Guzheng-Harfe, mesoamerikanische Flöten, die Saiten-Instrumente des Barock und eine Vielzahl mittelalterlicher Blasinstrumente. Sogar die Klänge einer Kithara, die von einem griechischen Harfenisten mit Hilfe detaillierter Abbildungen dieses edlen Saiteninstruments auf antiken Tongefäßen originalgetreu nachgebaut wurde, sind in Humankind zu hören.