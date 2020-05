Respawn Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Apex Legends Saison 5 veröffentlicht. Gezeigt werden darin Lobas Fähigkeiten, die Saisonquest „Der Gebrochene Geist” und mehr. Auf PlayStation 4, Xbox One und PC bilden Spieler ab dem 12. Mai Teams, um sich Gegnern zu stellen oder nach Schätzen zu suchen.

Mit dem Start von Saison 5 – Gunst des Schicksals beginnt die Suche nach dem Gebrochenen Geist im Rahmen einer Quest, die das packende Gameplay mit Belohnungen und dem riesigen Universum des Spiels kombiniert. Im PvE-Modus „Quests” suchen die Spieler auf der Karte versteckte Schatzpakete, um die Geheimnisse von Apex Legends zu lüften.

Lobas Debüt in der Apex-Arena lüftet die verborgenen Geheimnisse der Königsschlucht und ermöglicht den Spielern in dieser Saison, neu entdeckte Kartenbereiche zu erkunden. Zusätzlich gibt es einen neuen Battle Pass mit unzähligen Belohnungen. Die Spieler erwartet zudem erneut ein Saison-Split, da die Ranglisten-Liga-Serie 4 in Königsschlucht beginnt, bevor es im Juni auf Rand der Welt zurückgeht.