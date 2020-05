Days of Wonder und Blizzard Entertainment das neue Brettspiel Small World of Warcraft angekündigt, das die Spielmechanik von Small World mit Blizzards Warcraft-Universum kombiniert. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Spiel für 2 bis 5 Spieler, das in 40 bis 80 Minuten gespielt ist und im Sommer 2020 erscheinen soll.

Die auf der BlizzCon 2019 vorgestellte Version von Small World of Warcraft spielt in der Fantasy-Welt Azeroth, in der die Völker der Allianz und der Horde in einem weltumspannenden Konflikt aufeinandertreffen.

In dem Spiel wählen die Spieler Kombinationen von Spezialfähigkeiten und Völkern aus dem Warcraft-Universum, wie beispielsweise Portalmagier-Pandaren oder Kräuterkundige-Goblins und wetteifern um die Kontrolle über Azeroth. Um ihnen zu helfen, die Dominanz zu erlangen, besetzen die Spieler legendäre Gebiete und versuchen, die Kontrolle über mächtige Artefakte zu erlangen. Allerdings müssen alle Imperien eines Tages fallen, sodass die Spieler bereit sein müssen, ein ausgebreitetes Volk untergehen zu lassen und ein neues Volk zur Herrschaft über Azeroth zu führen.

Days of Wonder hat eng mit Blizzard zusammengearbeitet, um ein Spiel zu entwickeln, das beide Universen nahtlos zusammenführt. Small World of Warcraft bietet eine Vielzahl neuer und exklusiver Artworks, die das Gefühl des farbenfrohen und lebendigen Warcraft-Universums einfangen. Seine Völker und Spezialfähigkeiten sind den Millionen von WoW-Spielern auf der ganzen Welt, die die Weiten Azeroths erforscht haben, vertraut.