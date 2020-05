NACON und Eko Software geben haben bekannt gegeben, dass Warhammer: Chaosbane Teil des Skulls for the Skull Throne 4-Angebots und Gaming-Festivals vom 28. Mai bis 2. Juni auf Steam ist. An diesen Tagen sind alle Editionen von Warhammer: Chaosbane mit einem Rabatt von 60% erhältlich. Begleitend zum Event ist ab sofort ein kostenloses Update für alle Spieler verfügbar.

Das Update bringt zahlreiche von der Community gewünschte Verbesserungen, wie eine überarbeitete Bedienung für den PC und Einstellungen für die Anpassung der Steuerung. Zudem gibt es neue Inhalte: der Tower of Chaos wird eingeführt, ein „Endloser Turm“-Modus, in dem das Ziel ist, so hoch wie möglich aufzusteigen, während Spieler es mit immer stärkeren Gegnerwellen zu tun bekommen. Je höher die Tower-Spieler kommen, desto besser die Belohnungen. Im Tower of Chaos warten acht neue Gegner.

Dies sind weitere Verbesserungen, die im neuen Update von Warhammer: Chaosbane enthalten sind: