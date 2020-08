Codemasters hat ein neues Video veröffentlicht, welches erstmals das Gameplay der neuen DIRT 5 Ice Breaker-Events zeigt. Wie der Name schon vermuten lässt, werden Fahrer in den eisigen Norden geschickt und müssen dort dem extremen Wetter trotzen. DIRT 5 erscheint am 9. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Die Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen später im Jahr, die Google Stadia-Version erst 2021.

Das neuste DIRT 5 Work-in-Progress-Gameplay-Video nimmt Spieler in den eisigen Norden mit und erlaubt einen ersten Blick auf die Ice Breaker-Events im kalten Norwegen. Minimaler Grip, maximaler Spaß – Ice Breaker fordert die Spieler auf besondere Art und Weise heraus und verlangt von ihnen, dass sie kurze Strecken, komplett bedeckt mit Eis, meistern. Die Kontrolle des Gas-Pedals, präzises Driften und das besondere Momentum sind der Schlüssel zum Erfolg. Zudem bietet das brandneue DIRT-Erlebnis einen Eindruck der norwegischen Schönheit und Idylle.

Ice Breaker-Events finden ebenfalls in anderen Regionen statt, beispielsweise Nepal und selbst der gefrorenen East River nebst der New Yorker Roosevelt Insel wird Schauplatz der PS-Schlacht. Der Modus bietet Platz für zwölf Autos je Rennen.