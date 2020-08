Ravenscourt und Voxler haben den neusten Teil der beliebten Let’s-Sing-Reihe an: Let’s Sing 2021 angekündigt. Angehende Karaokestars mit einer PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch dürfen sich auf den 13. November 2020 freuen. Das nächste Kapitel der Let’s-Sing-Serie beinhaltet wie jedes Jahr aktuelle Chart-Hits und zeitlose Klassiker. Mark Forster mit „194 Länder“, „Better“ von Lena X Nico Santos, Max Giesingers „Legenden“, Christina Stürmer mit ihrem „Millionen Lichter“ und Tim Bendzko „Hoch“ sind Teil der 35 Songs umfassenden Tracklist, die sowohl deutsche als auch internationale Chartbreaker und Klassiker für die Spieler und Sänger bereithält. Unter anderen ebenfalls in Let’s Sing 2021 dabei: „Bad Guy“ von Billie Eilish und „High Hopes“ von Panic! at the Disco.

“Egal, ob Spieler ihre Stimme trainieren möchten oder die nächste Karaoke-Party für Freunde und Familie veranstalten wollen – Spaß ist mit Let’s Sing 2021 garantiert. Spannende Spiel-Modi, zahlreiche Features und eine neue Playlist mit aktuellen Hits und zeitlosen Klassikern sorgen für gute Laune und Abwechslung. Spieler rocken die Bühne alleine oder gemeinsam mit Freunden: Mit dem Mikrofon in der Hand ist es ein Kinderspiel. Kein USB-Mikrofon verfügbar? Kein Problem! Mit der kostenlosen Let’s-Sing-Microphone-App lassen sich Smartphones ganz einfach als Mics verwenden.”

Features:

Starke Playlist mit 35 deutschen und internationalen Songs sowie deren originalen Musikvideos

Die neu-eingeführte Sing-Analyse gibt Spielern ein besonderes und personalisiertes Belohnungsgefühl. Spieler erhalten nicht nur ihre Medaillen, sondern auch ihr wohlverdientes Feedback, direkt vom Spiel.

Singt solo oder mit bis zu acht Spielern.

Der neue Legend-Mode hält 16 Herausforderungen, drei Basis-Herausforderungen und ein finales Duell gegen jeden Gegner bereit. Dieser Modus spornt die Spieler durch ihre persönliche Entwicklung an.

PS4: Wählt zwischen maximal vier Smartphones oder zwei USB-Mikrofonen + zwei Headsets oder zwei USB-Mikrofonen + zwei SingStar-Mikrofonen

Xbox One und Nintendo Switch: Wählt zwischen maximal vier Smartphones, zwei USB-Mics und einem Headset.

Sieben spannende Spiel-Modi: Legend-Mode, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest und Let’s Party.

Neues Minispiel in Let’s Party: „Pop Chicken“. Pop Chicken sorgt für ein einzigartiges und unberechenbares Erlebnis. Während des Battle können Spieler für Mystery-Boxen singen, die ihnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Kein Mikrofon zur Hand? Macht nichts! Mit der kostenlosen Let’s-Sing-Microphone-App können Spieler in Windeseile ihr Smartphone in ein Mikrofon verwandeln.

Erklimme die Rangliste und hol dir zusätzliche Songpakete im Online-Store, beispielsweise „Best of 90s“, „Party Classics“ und weitere…

Spiel-Modi: