Seit ein paar Tagen ist GoodGames’ Farm-Simulation Big Farm Stoy als Early Access Titel auf Steam zu erwerben. Wir haben uns den Titel schon einmal angesehen und ihn – soweit möglich – auf Herz und Nieren geprüft. Im Folgenden berichten wir euch, was euch erwarten wird und ob sich der Kauf lohnt.

Wir haben uns für einen sehr klugen Namen entschieden 😉

In eurer Jugend habt ihr sehr viel Zeit auf der Farm eures Großvaters verbracht. Und genau hier beginnt auch schon unsere Geschichte, die zeitglich als Tutorial fungiert. Erzählerisch lernt ihr als Kind, wie man Feldfrüchte abbaut und das eben frei gewordene Feld auch direkt wieder bestellt. So weit, so gut.

Mittlerweile seid ihr erwachsen geworden und so kommt es, dass der Großvater dem Enkelsohn bzw. der Enkeltochter (je nach dem, welches Geschlecht ihr gewählt habt) einen Brief schreibt. In diesem bitter er euch, sofort zu ihm auf die Famr zu kommen. Natürlich folgen wir diesem Ruf…