Iron Harvest 1920+, das sehnlich erwarteten Echtzeit-Strategie-Spiel von KING Art Games, ist ab sofort für den PC verfügbar. Gigantische Diesel-Punk Mechs heben strategische Schlachten in diesem klassischen Echtzeit-Strategie-Spiel, angesiedelt in einer alternativen Historie der 1920er Jahre, auf einen völlig neuen Level. Im Herzen Europas trifft das gewöhnliche Leben auf technologische Kriegsführung und Polania rangt um seine Existenz als es sich auf der Frontlinie zwischen den Truppen des Sächsischen Imperiums und der Rusviet wiederfindet. Spieler übernehmen in spannenden Kampagnen die Kontrolle einer jeden Fraktion und ihrer einzigartigen Helden und verfolgen eine reichhaltige und tiefgründige Geschichte um Krieg und Frieden.

Iron Harvest 1920+ erzählt eine epische Geschichte, die sich um drei unterschiedliche Kriegsparteien und deren Protagonisten dreht. Jede dieser Faktionen bietet den Spielern für die intensiven taktischen Schlachten auch unterschiedliche taktische Ansätze. Zudem beinhaltet das packende RTS-Game eine intensive Geschichte, die sich über 20 herausfordernde Missionen in die Kampagnen erstreckt und garantiert zudem ein tiefgreifendes taktisches Mehrspieler-Erlebnis, in dem strategische Entscheidungen jederzeit gewichtiger sein können als das eigene Reaktionsvermögen. Zusätzliche Scharmützel- und Herausforderungskarten erlauben den Spielern die künstliche Intelligenz hinter dem Spiel alleine oder im Co-op-Modus gemeinsam mit Freunden herauszufordern.

In der Dämmerung des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ende des Großen Krieges, ist die Welt gefüllt mit Geheimnissen und Mysterien, voller Möglichkeiten und Herausforderungen. Tradition trifft auf Wissenschaft und technologischen Fortschritt, während sich Europa noch immer von den brutalen Schlachten eines Weltkriegs erholt. Iron Harvest ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), dessen Handlung in einer alternativen Realität in der Zeit um 1920+ spielt, kurz nach dem Ende des Großen Krieges. Um die perfekte RTS-Erfahrung erschaffen zu können, hat das Team des Entwicklers King Art Games seit der extrem erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in regem Austausch mit RTS-Fans auf der ganzen Welt gestanden.

Mit der Veröffentlichung endet die Pre-Season / Open Beta von Iron Harvest 1920+ auf Steam.