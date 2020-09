Die Adaption des weltberühmten Kartenspiels UNO ist nun auch als Videospiel via Google Stadia verfügbar.

Mit Stadia erleben die Spieler aufregende Besonderheiten, die die UNO Wettkämpfe auf eine neue Stufe bringen. Durch verschiedenste Hausregeln wird sichergestellt, dass nie dasselbe Spiel nochmal gespielt wird. Die Spieler können online oder lokal bis zu drei Freunde zu einem klassischen Spiel herausfordern oder sich mit einem weiteren Spieler im 2vs2-Modus zusammenschließen.

Das Spiel erscheint mit verschiedensten Themen und DLCs mit exklusiven Spezial-Karten für noch mehr Spaß. Die Spieler können das eiskalte Brett des Winter-Theme erleben, sich mit dem Rabbids-, Rayman- und Just Dance 2017 DLC aufrütteln lassen oder das ganze Spiel mit dem neusten DLC UNO FLIP! auf den Kopf stellen. Das Inhalte Winter-Theme und Rabbids DLC sind kostenlos verfügbar, während die DLCs für Rayman, Just Dance 2017 und UNO FLIP! separat oder im Paket in der Ultimate Edition gekauft werden können.